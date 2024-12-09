Садыр Жапаров: Борьба с коррупцией - ключевая задача для процветания страны

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 декабря, направил обращение по случаю Международного дня борьбы с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

Сегодня - Международный день борьбы с коррупцией, который объединяет нас в решимости противостоять одному из самых опасных и разрушительных явлений, подрывающему основы государственного управления, экономического развития и социальной справедливости.

Коррупция - это не только нарушение закона. Это угроза стабильности и будущему нашей страны. Она разрушает доверие людей к власти, ослабляет общественные и экономические механизмы, затрудняет развитие и наносит ущерб каждому гражданину.

В Кыргызской Республике борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений государственной политики. Мы понимаем, что для создания процветающего государства необходимо укрепить основы законности и справедливости, обеспечить равенство всех перед законом, устранить любые привилегии и зависимости, подрывающие доверие граждан.

В последние годы сделан значительный шаг в повышении прозрачности работы государственных органов. Развивается система электронного правительства, где услуги предоставляются без посредников, а информация становится доступной и понятной каждому гражданину. Кроме того, мы активно работаем над реформой правоохранительных органов, усилением независимости судебной системы и обеспечением справедливости при рассмотрении дел, связанных с коррупцией.

Коррупция - это не только проблема государственных структур, но и всего общества. Ни одно государственное учреждение или организация не могут победить коррупцию без участия каждого гражданина в борьбе с ней.

Мы должны стремиться формировать у подрастающего поколения уважение к закону и приверженность принципам честности.

В этом году моим Указом утверждена Государственная стратегия по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025-2030 годы. Это стратегический шаг в усилении противодействия коррупции, применении эффективных механизмов предупреждения, совершенствовании антикоррупционного законодательства, а также реализации комплекса мер, направленных на достижение стабильных результатов по минимизации коррупции в стране.

Уважаемые соотечественники!

Коррупция - это вызов, который требует наших общих усилий. Уверен, что наш народ способен справиться с ним и построить будущее, свободное от коррупции, в котором ценятся честность, законность и справедливость. Только объединяя усилия государства, общества, бизнеса и каждого гражданина, мы сможем построить страну, где ценятся честность, законность и справедливость.

Я благодарю всех, кто активно поддерживает усилия по борьбе с коррупцией и кто своим примером способствует изменению ситуации в стране.

Мы продолжаем работать над созданием системы, в которой каждый гражданин будет уверен в своем праве на справедливое обращение, а власть будет служить народу, а не личным интересам", - говорится в обращении президента.