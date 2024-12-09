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Счетная палата обнаружила нецелевые траты Минтранса на 5,7 млрд сомов

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Счетная палата Кыргызской Республики завершила аудит исполнения бюджета Министерством транспорта и коммуникаций (Минтранс) и его подведомственными подразделениями за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки, были выявлены значительные финансовые и процедурные нарушения, сумма которых превышает 5,7 млрд сомов.

Одним из наиболее значимых нарушений стала закупка 124 автобусов Муниципальным предприятием "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" у компании XIAMEN GOLDEN DRAGON BUS CO.LTD, при которой на оплату таможенных процедур было перечислено 211,6 млн сомов. 57,2 млн сомов из этой суммы остались неиспользованными и должны быть возвращены в бюджет.

Кроме того, были выявлены проблемы в распределении средств на капитальные вложения для ГП "Кыргыз темир жолу", а также необоснованные выделения на ремонт и строительство дорог местного значения на сумму 143,1 млн сомов.

В сфере государственных закупок зафиксированы серьезные нарушения. Минтранс без соблюдения законодательства о государственных закупках приобрел дорожную технику и оборудование на сумму 2,5 млрд сомов. Нарушения касаются также конкурсных процедур, когда подрядные компании, не соответствующие требованиям, выигрывали контракты, а объемы выполненных работ были занижены на 1,1 млн сомов.

Также были выявлены недостатки в деятельности Дорожного фонда. Из 969,7 млн сомов, выделенных на ремонт дорог, значительная часть осталась неиспользованной, а 29,1 млн сомов были потрачены нецелевым образом. Кроме того, были установлены необоснованные выплаты заработной платы сотрудникам министерства на сумму 814,7 тыс. сомов за мобилизационную готовность, а также излишние надбавки за стаж на сумму 61,1 тыс. сомов.

Аудит показал неэффективное использование материальных ресурсов, а также недостачу транспортных средств и специализированной техники на сумму 1,1 млн сомов.

В результате проверки выявлены нарушения, которые привели к нецелевому использованию государственных средств и снижению эффективности работы Министерства транспорта и коммуникаций. Отчет по результатам аудита был рассмотрен и принят на заседании Счетной палаты. Документ будет направлен в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.


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URL: https://www.vb.kg/441344
Теги:
Минтранском, Счетная палата, Кыргызстан
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