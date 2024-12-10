"Бишкек может стать эффективной площадкой для мирных переговоров по Сирии"

Свершившийся факт – режима Асада в Сирии больше нет, но возникает масса других проблем, как геополитических, так и тех, которые связаны с другими регионами. Над чем уже сейчас следует задуматься политикам, экспертам в странах Центральной Азии? Об этом "ВЭС 24" поговорил с политологом, директором Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорем Шестаковым:

– Сирия может стать пороховой бочкой не только для стран Ближнего Востока, но и стран Центральной Азии. Я согласен с выводами ряда экспертов, которые считают, что при коррумпированности режима Асада его оппонентам не составило труда нанести удары, при которых армия Асада благополучно отступала, сдавая за считанные дни города.

Сейчас ситуация в этой стране во многом напоминает ход развития событий, которые мы наблюдали в Ливии, Ираке. Дальнейший развал диктатур – это выбор модели страны (путь, по которому она пойдет) – региональной или конфедеральной. Но я сразу хотел бы предупредить: происходящее в Сирии, конечно же, будет отражаться на регионах стран Центральной Азии, не нужно думать, что Сирия для нас далеко и мы слышим о ней только из выпуска новостей.

В Сирии давно задействованы представители стран ЦА. Они были замечены как в рядах вооруженной оппозиции, протурецких формирований, в рядах ИГИЛ и армии Асада. Конечно, точное количество пока неизвестно, но факт остается фактом.

В 2015-м я был первым, кто в Кыргызстане провел круглый стол на тему "Является Сирия нашей войной?". Тогда в этом мероприятии принимало участие большое количество экспертов, политиков, ветеранов силовых структур. Вердикт дискуссии был однозначным – события в Сирии имеют большое влияние на безопасность нашего региона. В 2015-м ряд представителей НПО обвинил меня в том, что я выступаю в поддержку российского присутствия в Сирии. Но по иронии судьбы эти же НПО спустя время стали активно поднимать сирийскую проблему, связанную с тем, что вербовщики ИГИЛ вывозят кыргызских женщин. Мы тогда, теперь уже в далеком 2015 году, говорили об этом, считая, что Асад будет сдерживать боевиков, но нас упрекали в надуманности проблемы… И вот позже эти НПО озаботились проблемой возвращения женщин на Родину. То есть Сирия на глазах радикализировалась, вербовались не просто мужчины в ряды ИГИЛ, вывозились целые семьи. Что мы наблюдаем сейчас? Двери тюрем открылись, на свободе оказались не только пострадавшие от режима Асада, но и полевые командиры ИГИЛ, боевики. Поэтому надо быть готовыми к тому, что радикалы могут хлынуть и в наш регион.

В 2025 году Бишкек будет председательствовать в ОДКБ и ОТГ. Я думаю, что определенные консультации пройдут в Бишкеке. Более того, я убежден, что столица Кыргызстана может стать отличной переговорной площадкой, в которой, в отличие от Астанинского формата, будут задействованы различные страны, включая и непосредственно Сирию. Позиция ОДКБ однозначная – конфликт на Ближнем Востоке не должен затронуть страны нашего региона. Кроме этого, с большой долей вероятности надо будет решать, что делать с беженцами из Сирии. Я думаю, что это тоже инструмент нашей коллективной безопасности.

Источник: ВЭС24