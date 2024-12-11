В рамках проекта "Аракет - за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана, "в Бишкеке обсудят реализацию программы малых грантов в новостройках городов Бишкек и Ош.

Круглый стол проекта "Аракет – за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана" по обсуждению ключевых вопросов повышения взаимодействия органов местного самоуправления с населением 11 новостроек в городах Бишкек и Ош.

В мероприятии примут участие представители мэрии городов Бишкек и Ош, органов местного самоуправления, муниципальных служб мэрии г. Бишкек, международных организаций, гражданского общества, эксперты, а также лидеры местных сообществ новостроек Ак-Жар, Адилет, Алтын-Казык, Дордой 2, Ак-Ордо-2, Ак-Ордо-3, Ала-Тоо-3.

Мероприятие направлено на обзор результатов партнерского проекта "Аракет" через усиление партнерства всех заинтересованных сторон.

Участники обсудят потребности, возникающие в новостройках городов Бишкек и Ош, пути решения, перспективы развития жилмассивов в условиях административно-территориальной реформы, а также экологические риски, с которыми сталкиваются жители данных районов.

В рамках встречи планируется обмен информацией о ходе реализации программы малых грантов в новостройках, которую представят представители мэрии города Ош и местные территориальные управления города Бишкек. Будут презентованы успешные практики по взаимодействию с населением и поддержке инициатив жителей новостроек.

Итогом круглого стола станет разработка совместного плана действий по улучшению условий жизни в новостройках, который будет включать в себя мнения и предложения как представителей местных сообществ, так и органов местного самоуправления, государственных институтов, экспертов и партнеров проекта.

Организатором мероприятия выступает ОО "Ресурсный центр для пожилых" в рамках проекта "АРАКЕТ - за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана", реализуемого компанией "GFA Consulting Group GmbH" при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), Посольства Швейцарии в Кыргызской Республике