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Росатом обсудил перспективы атомной энергетики на конференции в Самарканде

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Представители "Росатома" приняли участие в международной конференции "Перспективы использования атомной энергии в мирных целях в устойчивом развитии государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС): международный и национальный опыт". Мероприятие прошло в городе Самарканде (Узбекистан), его организовало Агентство по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров Республики Узбекистан ("Узатом"). "Росатом" выступил партнером конференции. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

По ее данным, в мероприятии приняли участие генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Сама Бильбао-и-Леон. Кроме того, конференцию посетили эксперты, представители органов власти и бизнеса из стран Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока, России и Китая, делегаты различных международных организаций.

Мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения роли атомной энергетики в реализации повестки устойчивого развития. Выступая на конференции, Полина Лион, директор департамента устойчивого развития "Росатома", подчеркнула особую роль атомной генерации в решении климатических проблем и развитии "зеленой" экономики. "Подтверждение "зеленых" параметров атомной отрасли и включение чистого атома в климатическое регулирование на национальном и международном уровнях являются важнейшей задачей сегодня как с точки зрения развития атомной энергетики, так и для эффективного достижения целей углеродной нейтральности, которые поставили перед собой многие страны", – отметила она.

Спикеры конференции уделили внимание вкладу атомной энергетики в стимулирование экономического роста. В своём выступлении представитель ЗАО "Пакш-2" Аттила Худец рассказал о перспективах, появившихся у малого и среднего бизнеса благодаря реализации проекта "Росатома" в Венгрии. По его словам, участие в открытых тендерах позволяет венгерским и другим европейским подрядчикам активно включаться в процесс строительства АЭС. "Реализация таких крупных инфраструктурных проектов, как строительство атомных станций, обеспечивает стране не только надёжное энергоснабжение, но и создаёт значительный мультипликативный эффект для всей экономики, способствуя её дальнейшему росту и развитию", – добавил он.

Спикеры "Росатома" на конференции также отметили, что атомные технологии уже давно вышли за рамки применения только в энергетической сфере и теперь используются во множестве высокотехнологических отраслей, включая медицину, сельское хозяйство и промышленность. "Росатом" готов взаимодействовать с партнёрами по направлениям, способствующим развитию науки и достижению технологического суверенитета. В качестве примера можно привести сотрудничество с Институтом ядерной физики Узбекистана в обеспечении участия в Консорциуме на базе реактора МБИР, который станет мощнейшим в мире исследовательским реактором на быстрых нейтронах.

В рамках конференции был представлен выставочный стенд "Росатома", на котором все участники могли ознакомиться с интегрированным предложением госкорпорации и её решениями в области атомной генерации малой мощности.

Стоит отметить, что "Росатом" оказывает своим партнёрам всестороннюю поддержку, включая создание необходимого кадрового потенциала. В этой связи стоит отметить, что с 2019 года в Ташкенте функционирует первый зарубежный филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (один из опорных вузов "Росатома"), где обучается около 300 студентов. На полях мероприятия в Самарканде Ташкентский филиал МИФИ провёл свою научно-техническую конференцию на тему: "Современные проблемы физики, энергетики и теплотехники", в которой приняли участие Михаил Чудаков, заместитель генерального директора МАГАТЭ, Владимир Шевченко, ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, и другие представители академического сообщества Узбекистана, России, Китая и Франции.


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URL: https://www.vb.kg/441351
Теги:
Россия, Узбекистан
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