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Журналисты из Кыргызстана узнали секрет самаркандского плова

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- Назгуль Абдыразакова
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Для журналистов из Кыргызстана, которые в Самарканде приняли участие в международной конференции, посвященной мирному использованию атомной энергии, был организован ознакомительный пресс-тур по древнему городу.

В первую очередь представители СМИ посетили Сиабский базар - один из самых старинных и крупных рынков Узбекистана, где можно приобрести сувениры и местную продукцию. Вообще восточный рынок – это совершенно особая среда, где лучше всего можно ощутить живую атмосферу Азии, и Сиабский базар служит тому лучшим подтверждением. Здесь вы оказываетесь немного даже в какой-то сказочной атмосфере: обилие красок, изобилие фруктов и овощей, восточные сладости, несмолкаемый гул голосов и конечно же восточный колорит.

Также в рамках культурной программы мы посетили мавзолей первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Было заметно, что местные жители с глубоким уважением относятся к его памяти.

Одной из ключевых остановок стала площадь Регистан - визитная карточка Самарканда, известная своей архитектурной красотой. Главная самаркандская площадь является самым известным регистаном благодаря расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV-XVII веков, центром которого являются медресе Улугбека, медресе Шердор и медресе Тилля-Кари. В 2001 году этот ансамбль вместе с другими древними историческими зданиями Самарканда был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь же находится мавзолей Амир-Темура (Темирлана), жизнь которого окружена множеством легенд, одна из которых гласит, что именно великий завоеватель ввел традицию готовить плов, не мешая его, выкладывая каждый ингредиент слоями, чтобы контролировать его свежесть и вкус.

Также мы увидели дерево, посаженное в 2022 году президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым вместе с другими главами государств в рамках Саммита Шанхайской организации сотрудничества.

В последний вечер нашего пребывания в Самарканде для участников пресс-тура был организован гала-ужин в Вечном городе, расположенном в комплексе Silk Road Samarkand.

Музыканты исполняли песни на разных языках мира, а красивые танцовщицы порадовали нас национальными танцами. Стол был щедро накрыт, а кухня Узбекистана очередной раз поразила своим разнообразием и вкусом.


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URL: https://www.vb.kg/441352
Теги:
СМИ, Узбекистан, Кыргызстан
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