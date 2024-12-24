В 2024 году всего по КР площадь посеянных дынь составила – 902,0 га.

В 2024 году всего по Кыргызстану площадь посеянных дынь составила – 902,0 га, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"В Ошской области больше всего дыню выращивают фермеры Араванского и Кара-Суйского района.

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области в 2024 году посеяно дыни на площади – 35 га.

В Ноокенском районе посеяно дыни – 139,0 га .

Объемы экспорта в этом году составили – 10-15 тысяч тонн.

Дыни из Кыргызстана отличаются высоким качеством и насыщенным вкусом благодаря особенностям климата и почвы", - говорится с сообщении ведомства.