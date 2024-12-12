Открыт офис бесплатной юридической помощи в Кадамджае

В Кадамжае состоялось официальное открытие нового Центра бесплатной юридической помощи, что стало важным шагом в улучшении доступа к правосудию для жителей Кадамджайского района и Баткенской области в целом. Новый офис предоставляет своевременную и качественную юридическую помощь, особенно уязвимым группам населения.

Инициатива реализована благодаря сотрудничеству Службы юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики и Программы развития ООН (ПРООН) в Кыргызстане при поддержке Правительства Финляндии. Здание предоставлено на безвозмездной основе администрацией Кадамджайского района, после чего было отремонтировано и оснащено всем необходимым для предоставления качественной юридической помощи населению.

Выступая на церемонии открытия, Постоянный представитель ПРООН Александра Соловьева отметила важность этого нового офиса в обеспечении оперативных и эффективных юридических услуг, особенно для уязвимых групп. "Этот офис существенно расширит доступ к правосудию для жителей Кадамджайского района и за его пределами, предоставляя жизненно важную поддержку наиболее нуждающимся. Мы высоко ценим наше взаимное плодотворное сотрудничество с Министерством юстиции, а также с национальными и местными партнерами в работе по достижению устойчивого развития", – подчеркнула она.

Открытие офиса совпадает с принятием Программы развития гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) и Плана действий на 2024-2028 годы, которые представляют собой стратегическую дорожную карту для расширения предоставления юридических услуг по всей стране.

При поддержке ПРООН Министерство юстиции добилось значительных результатов в 2024 году:

• Проведено 53 269 консультаций, юридическая помощь оказана 25 478 гражданам, из которых 43% составляют женщины.

• Разработаны и внедрены автоматизированные системы ГГЮП и Архив.

• Запущена горячая линия 114, которая облегчает доступ к юридической помощи.

• Открыты и функционируют 7 офисов СЮП: 2 в Баткенской (Лейлекский и Кадамжайский районы), 2 в Иссык-Кульской (Тонский и Тюпский районы), 2 в Нарынской (Ак-Талинский и Кочкорский районы) и 1 в Таласской (Айтматовский район) областях. Это в дополнение к ранее открытым 17 офисам.

"Открытие нового офиса бесплатной юридической помощи в Кадамджае – это значительный шаг в развитии доступной и эффективной системы правосудия для всех граждан, включая жителей отдаленных районов. По данным исследования, проведенного ПРООН, расстояние и стоимость юридических услуг остаются основными барьерами доступа к правосудию. Многие люди не могут позволить себе преодолеть долгий путь из-за нехватки средств, ресурсов или времени.

Создавая такие офисы в отдаленных районах, мы шаг за шагом приближаемся к населению, устраняя преграды и давая каждому возможность защитить свои права. Хочу выразить благодарность ПРООН за их последовательную и системную поддержку в становлении и развитии системы гарантированной государством юридической помощи" - сказал Акжол Калбеков, председатель Службы бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции.

ПРООН активно работает над улучшением социально-экономического положения Баткенской области, продвигая принципы эффективного управления, зеленого роста, устойчивости к изменению климата и расширения экономических возможностей.

Центр бесплатной юридической помощи открыт в рамках проекта "Усиление защиты прав человека и равный доступ к правосудию в Кыргызской Республике" (III фаза), финансируемого Министерством иностранных дел Финляндии и реализуемого ПРООН.

Эта инициатива подчеркивает стремление ПРООН к созданию справедливой, подотчетной и доступной системы правосудия, которая отвечает ежедневным юридическим потребностям всех, особенно наиболее уязвимых слоев населения.