Погода
$ 86.67 - 87.15
€ 91.22 - 92.22

Открыт офис бесплатной юридической помощи в Кадамджае

226  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кадамжае состоялось официальное открытие нового Центра бесплатной юридической помощи, что стало важным шагом в улучшении доступа к правосудию для жителей Кадамджайского района и Баткенской области в целом. Новый офис предоставляет своевременную и качественную юридическую помощь, особенно уязвимым группам населения.

Инициатива реализована благодаря сотрудничеству Службы юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики и Программы развития ООН (ПРООН) в Кыргызстане при поддержке Правительства Финляндии. Здание предоставлено на безвозмездной основе администрацией Кадамджайского района, после чего было отремонтировано и оснащено всем необходимым для предоставления качественной юридической помощи населению.

Выступая на церемонии открытия, Постоянный представитель ПРООН Александра Соловьева отметила важность этого нового офиса в обеспечении оперативных и эффективных юридических услуг, особенно для уязвимых групп. "Этот офис существенно расширит доступ к правосудию для жителей Кадамджайского района и за его пределами, предоставляя жизненно важную поддержку наиболее нуждающимся. Мы высоко ценим наше взаимное плодотворное сотрудничество с Министерством юстиции, а также с национальными и местными партнерами в работе по достижению устойчивого развития", – подчеркнула она.

Открытие офиса совпадает с принятием Программы развития гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) и Плана действий на 2024-2028 годы, которые представляют собой стратегическую дорожную карту для расширения предоставления юридических услуг по всей стране.

При поддержке ПРООН Министерство юстиции добилось значительных результатов в 2024 году:

• Проведено 53 269 консультаций, юридическая помощь оказана 25 478 гражданам, из которых 43% составляют женщины.

• Разработаны и внедрены автоматизированные системы ГГЮП и Архив.

• Запущена горячая линия 114, которая облегчает доступ к юридической помощи.

• Открыты и функционируют 7 офисов СЮП: 2 в Баткенской (Лейлекский и Кадамжайский районы), 2 в Иссык-Кульской (Тонский и Тюпский районы), 2 в Нарынской (Ак-Талинский и Кочкорский районы) и 1 в Таласской (Айтматовский район) областях. Это в дополнение к ранее открытым 17 офисам.

"Открытие нового офиса бесплатной юридической помощи в Кадамджае – это значительный шаг в развитии доступной и эффективной системы правосудия для всех граждан, включая жителей отдаленных районов. По данным исследования, проведенного ПРООН, расстояние и стоимость юридических услуг остаются основными барьерами доступа к правосудию. Многие люди не могут позволить себе преодолеть долгий путь из-за нехватки средств, ресурсов или времени.

Создавая такие офисы в отдаленных районах, мы шаг за шагом приближаемся к населению, устраняя преграды и давая каждому возможность защитить свои права. Хочу выразить благодарность ПРООН за их последовательную и системную поддержку в становлении и развитии системы гарантированной государством юридической помощи" - сказал Акжол Калбеков, председатель Службы бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции.

ПРООН активно работает над улучшением социально-экономического положения Баткенской области, продвигая принципы эффективного управления, зеленого роста, устойчивости к изменению климата и расширения экономических возможностей.

Центр бесплатной юридической помощи открыт в рамках проекта "Усиление защиты прав человека и равный доступ к правосудию в Кыргызской Республике" (III фаза), финансируемого Министерством иностранных дел Финляндии и реализуемого ПРООН.

Эта инициатива подчеркивает стремление ПРООН к созданию справедливой, подотчетной и доступной системы правосудия, которая отвечает ежедневным юридическим потребностям всех, особенно наиболее уязвимых слоев населения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441357
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  