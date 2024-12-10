МИД Кыргызстана запускает "Единое разрешение" для иностранцев

МИД КР распространил информационное сообщение об оформлении "Единого разрешения" с 1 января 2025 года в рамках пилотного проекта.

"Единое разрешение" заменит собой привычное разрешение на работу и трудовую визу Кыргызской Республики путем оказания услуг по принципу "Единого окна".

Таким образом, с 1 января 2025 года иностранный работник или его работодатель смогут подать заявку через портал "Электронная виза" сразу на "Единое разрешение" без необходимости "отдельного" оформления квоты на привлечение иностранной рабочей силы и затем трудовой визы Кыргызской Республики.

Путем объединения многошаговой процедуры в один единый разрешительный документ, сокращаются сроки рассмотрения всей процедуры по оформлению разрешительного документа иностранному работнику до 7 рабочих дней.

Министерство отмечает, что наряду с запуском пилотного проекта, упраздняется комиссионное рассмотрение вопроса распределения квот на привлечение иностранной рабочей силы, соответственно, работодатели имеют возможность прямой подачи на "Единое разрешение" на конкретного иностранного работника.

С учетом изменения процедуры оформления привычного разрешения на работу и трудовой визы, оплата за "Единое разрешение" взимается при оформлении заявки, которая включает в себя единую сумму стоимости трудовой визы и годичного разрешения на работу.

Кроме этого, в целях усиления ответственности приглашающей стороны и обеспечения законности пребывания иностранца на территории Кыргызской Республики, работодатель должен внести сумму невозвратного гарантийного взноса.

Министерство обращает внимание, что вышеуказанные меры реализуются в рамках исполнения Указа Президента Кыргызской Республики С.Н.Жапарова "О мерах по оптимизации миграционных процессов в Кыргызской Республике" от 19 сентября 2024 года № 268, который направлен на упорядочение и реформирование механизмов мониторинга миграционных процессов страны.

Для более подробной информации можно обратиться в Консульский департамент по адресу Тоголок Молдо 10, по номерам: +996 703 42 88 65 (WhatsApp), 0 312 66 30 70, а также отслеживать социальные сети @visacenterkg (Instagram).