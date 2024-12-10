Эдиль Байсалов встретился с главой УВКПЧ ООН по правам человека

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с главой Регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Центральной Азии Матильдой Богнер. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, встреча была приурочена к 10 декабря - Международному дню прав человека, дате принятия Всеобщей декларации прав человека.

Эдиль Байсалов подчеркнул неизменное стремление Кыргызской Республики к защите прав человека, соблюдению принципов верховенства закона и укреплению демократических институтов.

Стороны обсудили подготовку национального доклада в рамках Универсального периодического обзора (УПО), уделив особое внимание процессу проведения национальных консультаций с активным участием представителей гражданского общества.

В ходе встречи особое внимание было уделено актуальным вопросам в сфере защиты прав человека, включая необходимость усиления институциональной поддержки и координации в рамках деятельности Координационного совета по правам человека при Кабинете Министров Кыргызской Республики. Также обсуждались перспективы расширения сотрудничества с УВКПЧ ООН, включая предоставление технической помощи для реализации ключевых инициатив в этой области.