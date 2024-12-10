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Досалиев: Кыргызы не тюрки, а тюруки - люди, читающие знаки Вселенной

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- Светлана Лаптева
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Исследования о происхождении кыргызов и самого слова "кыргыз", озвученные на площадке vb.kg экспертом по вопросам безопасности, ветераном спецслужб Нурланом Досалиевым, вызвали большой резонанс и интерес наших читателей. В продолжение этой темы он рассказал, почему ошибочно называть всю группу тюркоязычных народов тюрками, и предлагает опираться на то, что "кыргызы" - не потомки тюрков, а потомки турюков - людей, которые читают особые знаки в природе, окружающей среде и Вселенной".

"Если мы кыргызы - потомки тюруков, то представляете насколько философичным и обширным планетарным становится само название нашего народа, и все кроется в изучении кыргызского языка. Наша задача вернуть уважение к настоящему кыргызскому языку,  вернуть интерес к пониманию сущностей, ценностей и понятий", - рассказывает Нурлан Досалиев.

Напомним, ранее он высказал мнение, что каждый период истории оставляет свой след в истории государств, территорий, и очень важно не стирать это наследие огульно, а научиться внимательно читать каждый знак, каждую букву, каждое слово, в особенности, географические названия.


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URL: https://www.vb.kg/441374
Теги:
Кыргызстан, Организация тюркских государств
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