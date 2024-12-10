Мохаммад Джавад Зариф: Иран отдает приоритет диалогу и дипотношениям

"30 июля 2024 года Масуд Пезешкиан принес присягу в качестве нового президента Ирана. А через несколько часов после этой церемонии в одном гостевом доме, недалеко от президентского комплекса, Израилем был убит бывший премьер-министр автономной организации и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Он был приглашен для участия в церемонии приведения к присяге президента Ирана, и его убийство в Иране омрачило ее. Это событие также обнажило те проблемы, с которыми Пезешкиану уготовано столкнуться при продвижении своей внешнеполитической повестки дня.

Но Пезешкиан усилит и справится с трудностями, которые предстоят в ближайшие годы на его пути. Он признает ту данность, что современный мир переходит в постполярную эпоху, когда глобальные игроки могут одновременно сотрудничать и конкурировать в разных областях. Президент принял гибкую внешнюю политику, отдал приоритет конструктивному диалогу и дипломатическим отношениям, дистанцируясь от старых моделей. Его видение безопасности Ирана является комплексным и включает в себя традиционные оборонные ресурсы и повышение человеческой безопасности посредством улучшения экономического, социального и экологического секторов, - считает Мохаммад Джавад Зариф, доцент кафедры международных исследований Тегеранского университета.

Пезешкиан заинтересован в стабильности и экономическом развитии на Ближнем Востоке. Он намерен сотрудничать с соседними арабскими странами и укреплять отношения с союзниками Ирана. Но он также готов конструктивно взаимодействовать с Западом. Его администрация готова преодолеть напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, которые также недавно избрали нового президента. Пезешкиан готов к проведению переговоров на равноправной основе по поводу ядерной сделки, а может быть, и к большему.

Однако, как он заявил, Иран не уступит необоснованным требованиям. Страна всегда будет противостоять агрессии Израиля и не откажется от защиты своих национальных интересов.

Внутренняя политика

Нынешнее время – это исторический момент для установления стабильности, который мир не должен упустить. Тегеран тоже стремится к стабильности. Пережив более чем двухсотлетний период уязвимости, Иран под руководством Верховного лидера наконец доказал, что может защитить себя от любой иностранной агрессии. Чтобы поднять это достижение на более высокий уровень, Иран под руководством своего нового правительства намерен улучшить свои отношения с соседними странами, чтобы содействовать созданию такого регионального порядка, который обеспечит его стабильность, состоятельность и безопасность. Наш регион уже давно страдает от внешнего вмешательства, войн, религиозных разногласий, терроризма, незаконного оборота наркотиков, нехватки воды, миграционного кризиса и разрушения окружающей среды. Для решения этих задач мы будем стремится двигаться в направлении экономической интеграции, энергетической безопасности, свободы судоходства, защиты окружающей среды и межконфессионального диалога.

Эти усилия в конечном итоге могут привести к новому региональному соглашению, которое уменьшит зависимость Персидского залива от иностранных держав, и станут стимулом для заинтересованных сторон приступить к разрешению разногласий, используя механизмы разрешения споров. С этой целью страны региона могут заключать договоры, создавать институты, утверждать политические курсы и принимать законодательные меры. Иран и его соседи могут начать с подражания Хельсинкскому процессу, который привел к созданию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они могут использовать мандат, данный Советом Безопасности ООН Генеральному секретарю ООН, согласно резолюции 598 от 1987 года. В резолюции, положившей конец ирано-иракской войне, Генеральному секретарю предлагалось провести консультации с Ираном, Ираком и другими странами региона для рассмотрения мер по укреплению безопасности и стабильности в Персидском заливе. Правительство Пезешкиана считает, что этот пункт может быть использован в качестве правовой основы для всеобъемлющих региональных переговоров.

Конечно, существуют препятствия, которые Иран и его соседи должны преодолеть, чтобы способствовать мирному и интегрированному региональному порядку. Некоторые споры с соседями имеют более глубокие корни, сформировавшиеся под влиянием различных интерпретаций истории. Одни споры возникают из-за заблуждений, которые в основном вызваны слабыми или неадекватными взаимодействиями. Другие являются политически мотивированными, созданными иностранными силами, например, заявления о природе и целях иранской ядерной программы.

Но Персидский залив должен двигаться вперед. В этом воззрения Ирана соответствуют интересам арабских стран, поскольку все они также стремятся к более стабильному и процветающему региону для будущих поколений. Поэтому Иран и арабский мир должны иметь возможность на совместную работу, несмотря на свои разногласия. Поддержка Ираном палестинского Сопротивления может содействовать началу такого сотрудничества. В любом случае арабский мир един с Ираном в поддержке восстановления прав палестинского народа.

Новое начинание

После более чем 20 лет экономических ограничений США и их западные союзники должны признать, что Иран не поддастся давлению. Их усиливающиеся действия всегда вредили им самим. В разгар последней кампании давления со стороны США, через несколько дней после убийства ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, иранский парламент принял закон, предписывающий правительству ускорить реализацию своей ядерной программы и ослабить международный контроль. Количество иранских центрифуг резко возросло с 2017 года, когда президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки, а уровень обогащения вырос с 3,5 процента до более чем 60 процентов. Трудно представить, что все это произошло бы, если бы Запад не отказался от своих намерений к сотрудничеству. В этом контексте Трамп, который вернется на пост президента в январе, и партнеры Вашингтона в Европе должны винить только себя в продолжающемся ядерном прогрессе Ирана.

Вместо усиления давления на Иран Западу следует искать позитивные и выгодные пути решения. Но для этого он должен предпринять конкретные и практические шаги, в том числе политические, юридические и прибыльные совместные инвестиции, чтобы гарантировать, что Иран, как и было обещано, сможет получить экономическую выгоду от сделки. Если Трамп решит пойти на такие меры, Иран готов к диалогу, который принесет пользу Тегерану и Вашингтону.

В более широком масштабе западные политики должны признать, что стратегии, направленные на натравливание Ирана и арабских стран друг на друга посредством поддержки таких инициатив, как, так называемые "Соглашения Авраама" (которые нормализовали отношения между различными арабскими странами и Израилем), в прошлом потерпели неудачу, и не добьются успеха в будущем. Западу нужен более конструктивный подход, в котором заложены уважение к заслуженной Ираном уверенности в себе, принятие Ирана как неотъемлемую часть региональной стабильности и совместное решение общих проблем. Эти общие проблемы могут побудить Тегеран и Вашингтон управлять конфликтом, а не эскалировать его. Все страны, включая Иран и США, имеют общие интересы в устранении коренных причин нестабильности в регионе.

Другими словами, все страны в конечном итоге несут ответственность за израильскую оккупацию. Они должны понимать, что сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока продолжается оккупация. Израиль может думать, что сможет окончательно победить палестинцев, но не сможет. Народ, которому нечего терять, не может быть побежденным. Такие организации, как "Хезболла" и "Хамас", являются освободительными движениями, возникшими в ответ на оккупацию, и будут продолжать играть свою важную роль до тех пор, пока сохраняется нынешняя ситуация. Другими словами, до тех пор, пока не будет признано право палестинцев на самоопределение. В этом плане возможны и такие промежуточные шаги, как немедленное прекращение огня в Ливане и секторе Газа.

Иран может продолжать выполнять свою конструктивную роль в прекращении нынешней тяжелой ситуации в секторе Газа и работать с международным сообществом над поиском устойчивого и демократического решения конфликта. Иран принимает любое приемлемое для палестинцев решение. Но наше правительство считает, что лучшим решением для выхода из этого столетнего кризиса является проведение референдума, на котором все те, кто живет на территории между рекой Иордан и Средиземным морем, мусульмане, христиане, евреи, а также палестинцы, изгнанные в ХХ веке и превращенные (вместе со своими последующими поколениями) в диаспоры, смогут сформулировать разумную систему государственности. Это соответствует международному праву и основано на успешном примере Южной Африки, где режим апартеида был превращен в успешное демократическое государство.

Конструктивное взаимодействие с Ираном и приверженность многосторонней дипломатии могут помочь создать основу для глобальной безопасности и стабильности в Персидском заливе. Это может содействовать снижению напряженности и обеспечить процветание и устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Такое преобразование, жизненно важно для преодоления укоренившихся конфликтов. Хотя сегодня Иран уверен, что может сражаться и защитить себя, но настроен на мир и полон решимости построить лучшее будущее. Иран может быть способным и готовым партнером при условии, что его партнерство будет основано на взаимном уважении и приверженности равенству. Давайте не упустим эту возможность для новых начинаний".

Мохаммад Джавад Зариф, доцент кафедры международных исследований Тегеранского университета.

Личное дело

Мохаммад Джавад Зариф является доцентом кафедры международных исследований Тегеранского университета. С августа (июля) 2024 года занимал должность вице-президента Исламской Республики Иран по стратегическим вопросам. Он с 15 августа 2013 по 25 августа 2021 года был министром иностранных дел Ирана, в 2003-2005 годах являлся членом делегации Ирана на международных переговорах по иранской ядерной программе, а с 5 августа 2002 по 6 июля 2007 года был постоянным представителем ИРИ при ООН.