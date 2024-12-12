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"Герою Советского Союза Николаю Лященко в Ананьево откроют памятник"

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- Светлана Лаптева
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Общественный фонд Суйменкула Чокморова  к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне инициирует создание и установку памятника в селе Ананьево - Герою Советского Союза, советскому военоначальнику,  генералу армии Николаю Лященко. Об этом рассказал руководитель совета директоров общественного фонда Суйменкула Чокморова Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, биография Николая Григорьевича Лященко тесно связана с Кыргызстаном, и по ней можно изучать историю всего нашего народа, событий, которые затрагивали людей, проживающих в Советском Союзе. 

"Он родился в России, и еще до 1917 года переехал с семьей на Иссык-Куль. Потом там же начинал свою трудовую биографию, добровольно отправился служить в армию в 1929 году, когда возник конфликт на КВЖД. Уже позже затем Испания, и так до войны он прошел все горячие точки. А войну начинал уже командиром на границе в районе Одессы. Семь раз попадал в окружение, и выводил свои подразделения,. На него даже приходила похоронка. Воевал на Волховском, Ленинградском фронте, принимал участие в прорыве и снятии блокады, воевал в Прибалтике.

В сентябре 1944 года 90-я стрелковая дивизия была переброшена в Прибалтику, где вновь проявила себя при освобождении от врага Эстонской ССР (Таллинская операция, в ходе ее дивизия не только прорвала германскую оборону, но за последующие 10 дней прошла с боями почти 300 километров, освободив 2 города и около 300 других населенных пунктов), в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской операциях.

Дивизия генерала Лященко освобождала города Остероде, Пярну, Старогард, Гнев, Данциг (Гданьск), Свинемюнде. Последней боевой операцией 90-й дивизии стал десант на остров Рюген у германского побережья. Всего за годы войны 90-я стрелковая дивизия 16 раз отмечалась в приказах Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Ее командир генерал-майор Лященко представлялся к званию Герой Советского Союза в мае 1945 года за прорыв от Одера к Рюгену в ходе Берлинской наступательной операции (дивизия прошла свыше 250 километров, захватила 170 орудий, 850 пулеметов и свыше 5000 пленных). Представление подписал командир 108-го стрелкового корпуса Виталий Поленов, его поддержал командующий 2-й ударной армией Иван Федюнинский, но удостоен звания Героя не был, вместо него награжден третьим орденом Красного Знамени.

13 ноября 1945 года подписал с британским генерал-майором Колином Барбером (1897-1964) довольно известное в западной историографии соглашение о демаркации границы между советской и британской оккупационными зонами (затем ставшей границей между ГДР и ФРГ) в провинциях Мекленбург и Шлезвиг-Гольштейн (de:Barber-Ljaschtschenko-Abkommen).

Он был командующим САВО, ТУРКВО. Курировал проведение Всесоюзных игр Орленок и Зарница. Вел большую общественную, военно-патриотическую работу по всей стране.

Но самое главное поражает уважительное отношение к нему земляков. Это они пришли ко мне с просьбой сделать памятник Николаю Лященко. Рассказали что считается что он помог получить образование  более 500  землякам, помогал во всех ситуациях.

Именно поэтому и было принято решение о создании памятника, работы уже ведутся, будем надеяться к 80- летию Победы в Великой Отечественной воне мы сможем открыть памятник в селе Ананьево. Хотелось также понять в каком состоянии находится музей в Ананьево, говорят раньше было  отдельное здание музея имени Героя в селе - как дань уважения земляков, и в школе также был уникальный школьный музей боевой славы, а что осталось теперь пока мы не знаем, но будем работать, собирать единомышленников, - рассказывает Сагынбек Абдрахманов.

Напомним что ранее Поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" в школе села Ананьево была установлена мемориальная доска в память о Герое Советского Союза Николае Лященко.

Справочно: Герой Советского Союза Николай Лященко родился 16 мая 1910 года

Николай Григорьевич Лященко - советский военачальник, генерал армии (1968). Герой Советского Союза (1990). Член ЦК КПСС (1971-1989)

Николай Лященко родился на станции Зима Иркутской губернии, ныне город в Иркутской области.

Украинец по национальности. Сын кузнеца (из политических ссыльных) и крестьянки.

Еще перед Октябрьской революцией 1917 года вместе с семьей перебрался жить в Киргизию. Николай Лященко с семьей жил в городе Пржевальске (ныне Каракол).

Окончил 2 класса вечерней рабочей школы. Трудился конюхом, молотобойцем, помощником кузнеца на Урюктинском конном заводе, с 1925 года - кузнецом села Сазановка Иссык-Кульского района, с 1928 по сентябрь 1929 года - членом профкома Урюктинского конного завода в Караколе, с февраля 1929 - инструктором в профсоюзном комитете сельскохозяйственных рабочих в селе Сазановка Киргизской ССР и инструктором районного отделения профсоюза сельскохозяйственных рабочих в Караколе

Осенью 1929 года возник советско-китайский конфликт на КВЖД. Николай Лященко в октябре 1929 года добровольно вступил в Красную армию[3], чтобы участвовать в защите КВЖД от китайских милитаристов. Вскоре конфликт был улажен, и его направили для обучения в Объединенную Среднеазиатскую военную школу имени В. И. Ленина в Ташкенте, которую он окончил в 1932 году. Член ВКП(б) с 1931 года. В период учебы в составе сводных курсантских отрядов неоднократно участвовал в боевых операциях против басмачества в Средней Азии. За отличие в боях награжден именным оружием.

По окончании школы с 1932 года служил в 217-м стрелковом полку 73-й стрелковой дивизии Сибирского военного округа (Омск): командир стрелкового взвода, помощник командира и командир стрелковой роты, заместитель командира батальона, начальник команды снайперов, начальник полковой школы младших командиров. За отличную боевую подготовку подразделения в 1936 году награжден своим первым орденом - Красной Звезды.

С мая 1937 года по октябрь 1938 года майор Николай Лященко принимал участие в Гражданской войне в Испании, был военным советником командиров дивизии и корпуса республиканской армии. Награжден орденом Красного Знамени. Сразу после возвращения в СССР направлен на учебу. В 1941 году окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. С мая 1941 года - заместитель командира 737-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии в Одесском военном округе (Запорожье).


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