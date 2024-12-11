Акылбек Жапаров совершит рабочий визит в Российскую Федерацию

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров 11-13 декабря текущего года совершит рабочий визит в город Москву (Российская Федерация). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Акылбек Жапаров примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета.

На заседании СГП СНГ состоится обсуждение актуальных вопросов дальнейшего экономического взаимодействия с подписанием ряда документов, в том числе в области цифровой трансформации транспортного комплекса, в вопросах подготовки кадров для пенитенциарных служб, препятствиях во взаимной торговле государств – участников СНГ, в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2025–2026 годы и другие.

На заседании ЕМПС будет рассмотрен широкий спектр вопросов, в том числе в сфере оказания финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза. По итогам заседания будет подписан ряд документов