Мэрия Бишкека приглашает на зажжение главной елки страны

14 декабря в 18:30 часов на центральной площади Ала-Тоо состоится торжественное зажжение главной новогодней елки. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в этом году площадь Ала-Тоо преобразится. Для удобства горожан расширена прогулочная зона, создано больше мест для отдыха, чтобы каждый мог насладиться праздником.

Гостей праздника ждет насыщенная программа: ежедневные развлекательные мероприятия, музыкальные и танцевальные номера, а также работа аниматоров. Для детей будут организованы мастер-классы и каток, где они смогут весело провести время. Кроме того, будет работать фуд-зона, предлагающая разнообразные блюда и напитки.