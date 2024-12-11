Погода
$ 86.66 - 87.15
€ 91.22 - 92.22

Мэрия Бишкека приглашает на зажжение главной елки страны

125  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

14 декабря в 18:30 часов на центральной площади Ала-Тоо состоится торжественное зажжение главной новогодней елки. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в этом году площадь Ала-Тоо преобразится. Для удобства горожан расширена прогулочная зона, создано больше мест для отдыха, чтобы каждый мог насладиться праздником.

Гостей праздника ждет насыщенная программа: ежедневные развлекательные мероприятия, музыкальные и танцевальные номера, а также работа аниматоров. Для детей будут организованы мастер-классы и каток, где они смогут весело провести время. Кроме того, будет работать фуд-зона, предлагающая разнообразные блюда и напитки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441388
Теги:
мэрия, Новый год, праздник, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  