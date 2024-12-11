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Садыр Жапаров открыл международный аэропорт в городе Каракол

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 11 декабря, в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область принял участие в торжественном открытии международного аэропорта в городе Каракол. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Уважаемые соотечественники!

Почетные жители и уважаемые гости города Каракол!

Сегодня мы являемся свидетелями еще одного значимого исторического события. Ведь, как всем вам известно, со времен распада Союза многие аэропорты по различным причинам прекратили свою работу, а внутренние авиарейсы были остановлены.

В мае этого года вы стали свидетелями открытия аэропорта "Талас". Сегодня аэропорт "Каракол"реконструирован и начинает свою работу. Есть возможность обслуживать до 250 пассажиров в час.

Каракол заслуженно можно назвать центром зимнего туризма Кыргызстана.

Горнолыжные базы этого города ежегодно привлекают туристов из самых разных стран, которые восхищаются нашей природой.

Возобновление работы международного аэропорта "Каракол" – это важный шаг на пути укрепления региональных связей, развития туризма и повышения международного статуса нашей страны!

Уважаемые соотечественники!

Аэропорт – это воздушные ворота государства.

Поэтому восстановление и возобновление работы наших аэропортов символизирует готовность Кыргызстана широко открыть двери для гостей и встречать их с радушием. Это событие не только способствует дальнейшему развитию страны, но и открывает новые возможности.

Наша цель на пути построения нового Кыргызстана – это развитие воздушного транспорта, восстановление авиасообщений в отдаленных регионах республики, создание удобных альтернативных условий для связи между нашими гражданами, а также открытие международных рейсов, способствующих развитию туризма.

Как вам известно, международный аэропорт "Манас" впервые приобрел самолеты Q-400 для внутренних авиаперевозок.

На сегодняшний день авиакомпания "Асман Эйрлайнс" успешно осуществляет внутренние рейсы на этих самолетах в города Джалал-Абад, Баткен, Раззаков, Талас и Ош.

В рамках моего недавнего официального визита в Германию я провел встречу с руководством всемирно известного лидера в области авиастроения и производства самолетов – компании "Эйрбас" (Airbus). На встрече обсуждались вопросы приобретения самолетов этой компании для государственной авиакомпании Кыргызстана – "Асман Эйрлайнс".

Сегодня у нас в гостях наш почетный гость Йохан Пелиссье, который участвуют в открытии аэропорта. Наша авиационная отрасль успешно проходит этапы становления и развития.

Как всем вам известно, в 2007 году наша авиационная отрасль из-за несоответствия международным стандартам была лишена права выполнять рейсы на территорию Евросоюза.

Мы были включены в черный список. С тех пор наши авиарейсы не могут летать напрямую в Европу, и наши граждане вынуждены добираться через третьи страны.

В 2023 году Кыргызская Республика успешно прошла аудит Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по вопросам безопасности полетов, а в 2024 году – аудит по авиационной безопасности и упрощению формальностей. Эти успехи являются важным свидетельством соответствия нашей авиационной отрасли мировым стандартам.

С исторической точки зрения Кыргызстан никогда не был так близок к выходу из "черного списка" авиационной отрасли Европейского Союза. Ранее в этом направлении и не предпринимались серьезные шаги. Однако сейчас наша страна прилагает все усилия, чтобы успешно преодолеть этот важный этап.

В начале 2025 года ожидается приезд специалистов Главного управления Европейской комиссии по вопросам мобильности и транспорта для проведения аудита в Кыргызстане. Если мы успешно пройдем эту проверку, то наши авиакомпании получат возможность открывать прямые рейсы в страны Европейского Союза.

Мы выйдем из черного списка.

Для открытия прямых авиарейсов в страны Европы мы планируем приобрести еще 2 больших самолета.

Открытие прямых рейсов значительно сократит время перелетов для пассажиров, сделает их путешествия более комфортными. Это станет прямым стимулом для увеличения потока туристов из Европы в Кыргызстан, что внесет вклад в развитие туристической отрасли страны. Кроме того, для граждан и представителей бизнеса Кыргызстана будет упрощено взаимодействие с Европой, что углубит экономическое сотрудничество. Процессы экспорта и импорта грузов также станут проще, что окажет положительное влияние на экономику нашего государства.

Уважаемые кыргызстанцы!

Таким образом, наша авиационная отрасль успешно проходит этапы становления и развития. Если в стране будет стабильность, в обществе – единство, а наши граждане продолжат оказывать поддержку, мы обязательно достигнем поставленных целей.

На сегодняшний день модернизированы аэропорты "Казарман" и "Кербен". В настоящее время ведутся работы по восстановлению аэропорта "Нарын". Также продолжается реконструкция международных аэропортов "Манас" и "Ош". В ближайшее время начнется строительство нового аэропорта в Джалал-Абаде.

Третий самолет из четырех, которые мы приобретаем, прибудет в мае. С мая начнут выполняться авиарейсы по маршрутам: Казарман-Бишкек, Нарын-Бишкек, Кербен-Бишкек, Каракол-Ош, Талас-Ош. Четвертый самолет прибудет в конце следующего года.

После этого внутренние авиарейсы в стране полностью будет осуществлять наша государственная авиакомпания "Асман Эйрлайнс".

Стоимость билетов будет ниже, чем у нынешних частных компаний.

Уважаемые соотечественники!

Открытие аэропорта "Каракол" – это только начало. Следующая наша задача – не просто обеспечить приезд и отъезд туристов в город Каракол, но превратить его в интересный центр, где гости смогут ощутить гостеприимство и теплое отношение кыргызского народа, вдохновиться красотой природы и насладиться уникальной культурой региона.

Давайте будем вежливы и гостеприимны к туристам, дорогие соотечественники.

Начинается строительство лыжной базы "Жыргалаң-Бозучук-Акбулак". В ближайшие годы здесь откроется "Кыргыз Куршевель" - самая большая и комфортная лыжная база в Центральной Азии и странах СНГ.

Она будет расположена всего в 70 километрах от этого аэропорта и сможет принимать до миллиона туристов за сезон. Это будет круглогодично функционирующая база.

Поэтому давайте встречать гостей нашей страны с уважением и теплотой.

Я благодарю строителей, проектировщиков, инженеров, представителей государственных органов и международных партнеров, которые вложили свои знания, опыт и усилия в реализацию проекта по восстановлению аэропорта "Каракол".

Пусть открытие аэропорта "Каракол" станет символом процветания и развития Иссык-Кульской области! Пусть наши воздушные ворота долгие годы верно служат народу, гостям и туристам, принося удачу и благополучие! Пусть наш новый аэропорт станет благословением для всех нас!", - говорится в сообщении президента.

Далее Садыр Жапаров ознакомился с завершением работ по реконструкции аэропорта, осмотрел инфраструктуру объекта, включая взлетно-посадочную полосу, терминал и технические службы.


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URL: https://www.vb.kg/441394
Теги:
аэропорт, Каракол, президент, Открытие, Садыр Жапаров
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