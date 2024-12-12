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В Минэкономики рассказали, как Кыргызстан избегает санкций

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- Светлана Лаптева
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Может ли государственная торговая компания попасть под санкции, и как это предотвратить? На этот вопрос на встрече с журналистами ответил министр экономики и развития КР Данияр Амангельдиев. По его словам, ведомство тщательно отслеживает импорт и экспорт 400 видов продукции.

Напомним, что в Кыргызстане 23 августа 2024 года распоряжением кабмина создана новая торговая компания с госучастием в уставном капитале. Учредителем компании выступило Минэкономики, что сразу привлекло внимание общественности, поскольку создание такой организации напрямую связано с изменениями в регулировании внешнеэкономической деятельности.

- Мы создали компанию чтобы не попадать под какие-либо санкции. Для этого плотно сотрудничаем с партнерами из посольства США, Великобритании, Японии, Южной Кореи. Мы полностью выполняем резолюции ООН, а не обязательства перед каждой страной.

В рамках этой резолюции под мониторингом находятся 400 наименований продукции, импорт и экспорт которых мы тщательно отслеживаем, - отметил Амангельдиев.

Также он рассказал, что комиссии в торговой компании за финансовые операции зависят от банков и варьируются от 0,2 до 0,5 %. Кроме того, от валюты также варьируется стоимость процентов.


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URL: https://www.vb.kg/441397
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан, санкции
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