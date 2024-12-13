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"ВВП в Кыргызстане вырос за счет снижения теневой экономики"

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- Светлана Лаптева
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ВВП в Кыргызстане вырос за счет снижения теневой экономики и роста объема торговли. Об этом на встрече с журналистами заявил глава Минэкономики КР Данияр Амангельдиев. Он заметил, что в стране не вводились налоги, и пояснил, за счет чего произошел рост.

- Эти налоги были в тени. Мы плотно работаем с Нацстаткомом, и, пересчитывая ежегодно ВВП, видим, что если в прошлом он был 6,3 %, то сейчас 9%. Все это выходит из тени.

Но Нацстатком относит все к росту цен. Хорошо, тогда где был объем торговли, который был на рынках Дордой, Кара-Суу? Эти объемы не могут просто исчезнуть, они появляются и отражаются в ЭТТН", - заявил министр.

Он отметил, что процесс уплаты налогов может быть болезненным для некоторых предпринимателей.

- Платить налоги - это святая обязанность каждого. В целом надо привыкать платить налоги, делать определенные расходы на уплату налогов", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/441399
Теги:
налоги, Кыргызстан
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