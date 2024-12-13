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В Бишкеке обсудили нейтрализацию деструктивных идеологий в ЦА

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке стартовала масштабная международная научно-практическая конференция молодых учёных и студентов под названием "От национальной к глобальной безопасности: многофакторный анализ вызовов и угроз стабильному развитию Центральной Азии".

Организатором форума выступил Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ), который объединил усилия пяти ведущих вузов Кыргызстана для обсуждения ключевых проблем региона.

Это первый аналитический форум, организованный молодежным экспертным сообществом в рамках Межпарламентской Ассамблеи ОДКБ, который стал площадкой для объединения экспертов и студентов. Проректор КРСУ по молодежной и информационной политике Станислав Куликов отметил, что в центре внимания участников находятся вопросы коллективной безопасности и механизмы обеспечения устойчивого развития региона. Форум подчёркивает важность изучения культурно-исторических традиций и совместного анализа факторов, влияющих на геополитическую стабильность.

Пленарное заседание собрало представителей Жогорку Кенеша, Министерства иностранных дел и Комитета национальной безопасности Кыргызстана. Заместитель Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Алишев Шабданбек подчеркнул, что форум полностью отвечает вызовам времени, акцентируя необходимость консолидации усилий для противодействия деструктивным идеологиям и сохранения исторической правды.

Конференция объединила более 150 участников: молодых исследователей, профессоров и экспертов из Кыргызстана, России, стран Центральной Азии и Беларуси. Центральная тема обсуждений - нейтрализация деструктивных идеологий и экстремистского влияния, поступающего извне. Эта задача становится особенно актуальной в контексте председательства Кыргызстана в ОДКБ в 2025 году.

Научный форум демонстрирует значимость синергии гражданских вузов, силовых структур и дипломатических ведомств. КРСУ, как один из ключевых инициаторов, в очередной раз подтвердил свою роль в укреплении аналитического потенциала регионального сотрудничества. Участие сразу пяти ведущих вузов Кыргызстана позволяет разрабатывать комплексные предложения, направленные на обеспечение безопасности и стабильности.

Президент Кыргызстана, обозначив национальные приоритеты на 2025 год, выделил среди них борьбу с деструктивными идеологиями, сохранение исторической правды и устойчивое развитие. Реализация этих целей возможна только при совместных усилиях государства, научного сообщества и международных партнёров. Алишев Шабданбек отметил: "Без безопасности невозможно ни развитие, ни интеграция".

Международная конференция в Бишкеке стала важным шагом на пути укрепления безопасности в Центральной Азии. Она открыла новые горизонты для научного сотрудничества, обмена опытом и разработки эффективных решений, способных противостоять современным вызовам. Инициатива КРСУ по проведению этого форума в очередной раз подтвердила его значимость как образовательного и аналитического центра региона.


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URL: https://www.vb.kg/441412
Теги:
Бишкек
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