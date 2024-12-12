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Акыйкатчы КР призвала ужесточить меры против семейного насилия

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Акыйкатчы Кыргызстана Джамиля Джаманбаева обратилась к государственным органам с призывом принять срочные меры для обеспечения безопасности детей и усилить работу по предотвращению семейного насилия.

"Государственные органы должны вести совместную работу по недопущению насилия над детьми. Семья – место, где ребенок должен быть окутан любовью и заботой", - заявила Джаманбаева.

Поводом для обращения стало видео, распространенное в социальных сетях, где мужчина избивал палкой и пугал пятилетнюю девочку.

По информации МВД КР, УВД Ноокенского района задержало отца ребенка - К.Т., 1983 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 187 УК КР ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка").

Уполномоченный Омбудсмена в Джалал-Абадской области посетил семью пострадавшей. Мать девочки рассказала, что инцидент произошел 14 ноября, когда ее супруг, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал. Женщина ушла к соседям вместе с одним из детей, но позже получила видео, где супруг избивал их дочь.

"Я сразу вернулась домой и через несколько дней написала заявление в милицию", - рассказала мать. Сейчас она вместе с детьми проживает у своих родителей в Майлуу-Суу.

Отца девочки отпустили под подписку о невыезде на основании постановления следователя от 5 декабря.

Акыйкатчы подчеркнула важность строгого соблюдения норм статьи 74 УК КР при квалификации действий обвиняемого. В соответствии с законодательством, преступление, совершенное в отношении ребенка, считается отягчающим обстоятельством.


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URL: https://www.vb.kg/441418
Теги:
права человека, семейное насилие, Кыргызстан, акыйкатчы
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