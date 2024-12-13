Погода
$ 86.71 - 87.16
€ 91.22 - 92.22

В КР в 2023 году 96 % пострадавших от семейного насилия составили женщины

195  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2023 году в кризисные центры и специализированные учреждения, оказывающие социально-психологическую помощь населению Кыргызстана, обратились 14 151 человек, из них по фактам семейного насилия - 7 374 человека. При этом подавляющее большинство пострадавших (96 процентов) составляют женщины. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

Согласно динамике за последние годы:

- В 2019 году зарегистрировано 13 867 обращений, из которых по фактам семейного насилия - 7 818 человек.

- В 2020 году общее число обращений составило 13 973, из них 9 702 человека заявили о насилии в семье.

- В 2021 году поступило 15 696 обращений, из которых 10 275 по случаям семейного насилия.

- В 2022 году число обращений снизилось до 14 525, при этом 9 959 человек пострадали от насилия в семье.

- В 2023 году общее количество обращений составило 14 151 человек, из них 7 374 по фактам семейного насилия.

Возрастной состав женщин, обратившихся в 2023 году по фактам семейного насилия:

- В возрасте 18-34 лет - 48 процентов.

- В возрасте 35-39 лет - 23 процента.

- В возрасте 40-49 лет - 19 процентов.

- Старше 50 лет - 6 процентов.

- Дети - 3 процента.

Возрастная структура мужчин, обратившихся за помощью в 2023 году:

- В возрасте 14-17 лет - 146 человек.

- В возрасте 18-28 лет - 36 человек.

- В возрасте 29-39 лет - 33 человека.

- В возрасте 40-49 лет - 27 человек.

- Старше 50 лет - 18 человек.

Статистика показывает, что женщины в Кыргызстане остаются наиболее уязвимой категорией среди жертв семейного насилия, в то время как возраст мужчин, обращающихся за помощью, распределен более равномерно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441419
Теги:
Нацстатком, семейное насилие, Кыргызстан, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  