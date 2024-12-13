В КР в 2023 году 96 % пострадавших от семейного насилия составили женщины

В 2023 году в кризисные центры и специализированные учреждения, оказывающие социально-психологическую помощь населению Кыргызстана, обратились 14 151 человек, из них по фактам семейного насилия - 7 374 человека. При этом подавляющее большинство пострадавших (96 процентов) составляют женщины. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.
Согласно динамике за последние годы:
- В 2019 году зарегистрировано 13 867 обращений, из которых по фактам семейного насилия - 7 818 человек.
- В 2020 году общее число обращений составило 13 973, из них 9 702 человека заявили о насилии в семье.
- В 2021 году поступило 15 696 обращений, из которых 10 275 по случаям семейного насилия.
- В 2022 году число обращений снизилось до 14 525, при этом 9 959 человек пострадали от насилия в семье.
- В 2023 году общее количество обращений составило 14 151 человек, из них 7 374 по фактам семейного насилия.
Возрастной состав женщин, обратившихся в 2023 году по фактам семейного насилия:
- В возрасте 18-34 лет - 48 процентов.
- В возрасте 35-39 лет - 23 процента.
- В возрасте 40-49 лет - 19 процентов.
- Старше 50 лет - 6 процентов.
- Дети - 3 процента.
Возрастная структура мужчин, обратившихся за помощью в 2023 году:
- В возрасте 14-17 лет - 146 человек.
- В возрасте 18-28 лет - 36 человек.
- В возрасте 29-39 лет - 33 человека.
- В возрасте 40-49 лет - 27 человек.
- Старше 50 лет - 18 человек.
Статистика показывает, что женщины в Кыргызстане остаются наиболее уязвимой категорией среди жертв семейного насилия, в то время как возраст мужчин, обращающихся за помощью, распределен более равномерно.