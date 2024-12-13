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В КР объем гарантий "Гарантийного фонда" превысил 3 млрд сомов

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ОАО "Гарантийный фонд" в текущем году достиг очередной рекордной суммы гарантий, предоставленных бизнесу страны за весь период своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Данная сумма превысила трехмиллиардную отметку, составив по состоянию на 11 декабря 3 млрд 48 млн сомов. В прошлом году данный показатель был на уровне 2 млрд 820 млн сомов, который на тот момент являлся наивысшим.

Указанная сумма предоставленных гарантий в 2024 году позволила обеспечить предпринимателям доступ к кредитным ресурсам в объеме более 8 млрд 770 млн сомов. По результатам 2023 года сумма кредитных средств, направленных на развитие бизнеса благодаря ОАО "Гарантийный фонд", составила 8 млрд 26 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/441421
Теги:
кредит, Кыргызстан, предприниматель
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