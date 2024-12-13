В КР объем гарантий "Гарантийного фонда" превысил 3 млрд сомов

ОАО "Гарантийный фонд" в текущем году достиг очередной рекордной суммы гарантий, предоставленных бизнесу страны за весь период своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Данная сумма превысила трехмиллиардную отметку, составив по состоянию на 11 декабря 3 млрд 48 млн сомов. В прошлом году данный показатель был на уровне 2 млрд 820 млн сомов, который на тот момент являлся наивысшим.

Указанная сумма предоставленных гарантий в 2024 году позволила обеспечить предпринимателям доступ к кредитным ресурсам в объеме более 8 млрд 770 млн сомов. По результатам 2023 года сумма кредитных средств, направленных на развитие бизнеса благодаря ОАО "Гарантийный фонд", составила 8 млрд 26 млн сомов.