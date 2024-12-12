В Кыргызстане ввели новый вид пособия

В Кыргызстане установлено ежемесячное пособие гражданам, проживающим в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах.

Как говорится в документе, законом КР от 6 декабря 2024 года № 193 в перечень видов государственных пособий дополнен ежемесячным пособием гражданам (семьям), проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус, с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста 3 лет – "бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк".

Размер, порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия "бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк" утверждаются кабинетом министров.

Ежемесячное пособие назначается гражданам (семьям), проживающим в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус, с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста 3 лет независимо от их социально-экономического положения.

Право на ежемесячное пособие имеют все указанные граждане, независимо от того, получают ли они другие виды государственных пособий, за исключением ежемесячного пособия нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, "үй-бүлөгө көмөк". Ежемесячное пособие назначается в случае совместного проживания ребенка (детей) с получателем.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

Источник: Кабар