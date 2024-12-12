В Чуйской области открыли завод по производству бетона и песка

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в церемонии открытия завода по производству песка и гравия компании "Чопо таш" в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, общая мощность производства песка и гравия на заводе составляет 600 тонн, вторая направленность предприятия - производство бетона.

В настоящее время на заводе обеспечено рабочими местами около 60 человек, в будущем ожидается увеличение мощности предприятия и рост числа работников.

Ознакомившись с деятельностью завода, Бакыт Торобаев заявил о готовности государства всесторонне поддерживать предпринимателей, инвестирующих в страну, и отметил, что соответствующие государственные органы приложат все усилия