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В Чуйской области открыли завод по производству бетона и песка

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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в церемонии открытия завода по производству песка и гравия компании "Чопо таш" в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, общая мощность производства песка и гравия на заводе составляет 600 тонн, вторая направленность предприятия - производство бетона.

В настоящее время на заводе обеспечено рабочими местами около 60 человек, в будущем ожидается увеличение мощности предприятия и рост числа работников.

Ознакомившись с деятельностью завода, Бакыт Торобаев заявил о готовности государства всесторонне поддерживать предпринимателей, инвестирующих в страну, и отметил, что соответствующие государственные органы приложат все усилия


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URL: https://www.vb.kg/441426
Теги:
Бакыт Торобаев, Чуйская область, Открытие
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