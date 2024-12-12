В Бишкеке заложили капсулу нового роддома на 200 коек

Сегодня Бишкеке состоялась церемония закладки капсулы под строительство нового 5-этажного родильного дома на 200 коек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, стоимость проекта составит 420 миллионов сомов. Финансирование обеспечено за счет инвесторов, которых привлекли при поддержке президента Садыра Жапарова.

Как отметил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, строительство нового медучреждения позволит значительно улучшить условия для рожениц и ухода за новорожденными, а также создать современную базу для обучения медицинского персонала.

"Мы стремимся обеспечить комфортные, безопасные и качественные медицинские услуги для каждой женщины и ребенка", - подчеркнул министр.

Родильный дом будет оснащен современными операционными залами, реанимацией для женщин и новорожденных, симуляционными залами и комфортными зонами ожидания для посетителей.

Отмечается, что существующий родильный дом №1 был построен еще в 1936 году и обслуживает более 83 тысяч женщин репродуктивного возраста в Свердловском районе Бишкека. Однако с ростом города и увеличением числа родов возникла необходимость в новом современном здании.