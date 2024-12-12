Погода
$ 86.67 - 87.15
€ 91.22 - 92.22

ГКНБ вернул государству участок более 6 га в Баткене

154  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Баткенской области на баланс государства возвращен земельный участок стоимостью в 189 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что значительная часть территории СШ им. З.Абдукаримова общей площадью 6.3 га, расположенная в селе Кара-Булак Баткенского района, ранее была незаконно приватизирована со стороны общественного фонда "Өспүрүм үмүтү".

ГКНБ продолжает работу по выявлению и возврату земельных участков социального назначения, незаконно выведенных в частную собственность, во всех регионах республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441431
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, земельный участок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  