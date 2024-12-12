ГКНБ вернул государству участок более 6 га в Баткене

В Баткенской области на баланс государства возвращен земельный участок стоимостью в 189 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что значительная часть территории СШ им. З.Абдукаримова общей площадью 6.3 га, расположенная в селе Кара-Булак Баткенского района, ранее была незаконно приватизирована со стороны общественного фонда "Өспүрүм үмүтү".

ГКНБ продолжает работу по выявлению и возврату земельных участков социального назначения, незаконно выведенных в частную собственность, во всех регионах республики.