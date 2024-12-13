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В Бишкеке обнаружены нарушения в работе приборов для измерения воздуха

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Инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора провели проверку приборов для измерения качества атмосферного воздуха в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в ходе проверки были выявлены нарушения в ряде организаций города.

Были проведены обследования приборов, превышающих показатели норм атмосферного воздуха в некоторых организациях Бишкека, в ходе которых установлено, что указанные приборы не соответствуют установленному законодательству Кыргызской Республики, то есть отсутствуют необходимые сертификаты (госповерка, калибровка и другие). Также приборы размещены в закрытых, непроветриваемых помещениях, что приводит к предоставлению некорректных данных о качестве атмосферного воздуха.

Министерство призывает заинтересованные стороны принять меры для устранения выявленных нарушений и обеспечения достоверности данных о состоянии атмосферного воздуха.


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URL: https://www.vb.kg/441436
Теги:
рейд, экология, Бишкек
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