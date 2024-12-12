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В Бишкеке задержаны двое граждан за организацию притона

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В Бишкеке задержаны двое граждан за организацию притона. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 6 декабря 2024 года в милицию поступил вызов о функционировании притона в одном из домов микрорайона Асанбай. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа УВД Октябрьского района, которая подтвердила информацию о незаконной деятельности.

Как выяснилось, женщины с низкой социальной ответственностью оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение. В ходе расследования установлено, что граждане К. и А. организовали притон, собрав девушек для оказания этих услуг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 УК КР "Содействие проституции и разврату". В результате оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые А.К. (2000 года рождения) и Ж.А. (1991 года рождения), которые были водворены в ИВС.

Расследование уголовного дела продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/441437
Теги:
задержание, проституция, Бишкек, милиция
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