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Камчыбек Ташиев вручил ключи от квартиры нуждающейся семье

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил ключи от 2-комнатной квартиры семье, находившейся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, 28 октября, гражданка Н.Жудумушова, 1989 года рождения, обратилась к Камчыбеку Ташиеву за помощью. Она рассказала, что после смерти родителей воспитывала троих сестер и брата 2002 года рождения, который является инвалидом 1-й группы (незрячим). Семья долгое время проживала в условиях крайней нужды.

Н.Жудумушова не имеет постоянной работы и зарабатывает на жизнь, подрабатывая мойщицей посуды, при этом средств на лечение младшего брата-инвалида у нее не хватает.

После обращения Ташиев оказал содействие в решении жилищного вопроса и лично вручил ключи от новой квартиры, пожелав семье всего наилучшего.

В свою очередь, Н.Жудумушова и ее братья выразили благодарность председателю ГКНБ за оказанную помощь и внимание к их непростой ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/441438
Теги:
Камчыбек Ташиев, Бишкек, жилье, Помощь
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