День рождения Айтматова: миротворец, объединивший культуры и время

В Доме-музее Михаила Фрунзе в Бишкеке 12 декабря - день рождения Чингиза Айтматова, выдающегося писателя и мыслителя открылась тематическая выставка "История страны Чингиза Айтматова: семейные фотографии и устные истории".

Экспозиция, по словам организаторов выставки, рассказывает о жизни и творчестве великого писателя через воспоминания очевидцев и редкие фотографии. Выставка, приуроченная ко дню рождения писателя, станет данью уважения творческому наследию Чингиза Айтматова.

Организаторы стремятся не только подчеркнуть величие его творчества, но и представить его с неожиданной стороны, раскрывая аспекты личности и таланта, которые ранее оставались вне поля зрения широкой аудитории.

Чингиз Айтматов сегодня признанный классик не только кыргызской, но и советской, а также российской литературы. Поэтому день его рождения отмечают не только в Кыргызстане, но и в России.

"Ко дню рождения писателя проводятся многочисленные мероприятия как в Кыргызстане, так и в России и других странах постсоветского пространства. Например, 4 декабря в Кыргызско-Российском Славянском университете совместно с Московским университетом прошли Айтматовские чтения. В этот же день аналогичное мероприятие состоялось в Новосибирске при поддержке Генерального консульства Кыргызской Республики и Новосибирской государственной научной библиотеки. Хотя эти мероприятия не были напрямую связаны, их объединяет имя Айтматова, которое вдохновляет на обсуждение его роли в интеграционных процессах", - говорит доктор филологических наук, профессор кафедры международной журналистики факультета международных отношений КРСУ Жыпар Султанова.

По словам Султановой, Айтматова можно назвать не только выдающимся писателем и журналистом, но и дипломатом, миротворцем.

"Его произведения, как художественные, так и публицистические, пронизаны идеей, что каждый человек должен стремиться быть человеком мира, гражданином планеты. Еще в 1970-х годах он говорил, что, если не мы, то наши потомки достигнут уровня осознания, что все люди Земли - это братья и сестры. Эта концепция была для него ключевой", - говорит она.

Его произведения объединяют читателей и сегодня, подчеркивая историческую связь наших стран и социокультурное взаимодействие, сформировавшееся за годы добрососедства и существования в едином государстве - СССР. Это делает Айтматова больше чем писателем. Он символ единства культур и эпох. Он человек мира, чьи произведения, театральные постановки и экранизации вдохновляли и продолжают нас вдохновлять.

Ошибочно считать Чингиза Айтматова исключительно символом кыргызской литературы, поскольку он значимая фигура для российской культурной среды. Его произведения, такие как "Прощай, Гульсары!", "Пегий пес, бегущий краем моря" и "И дольше века длится день", входят в современную школьную программу в России. На них новое поколение воспитывается в духе уважения к культурному многообразию.

Кроме того, нужно помнить, что важную роль в становлении Чингиза Айтматова как великого писателя сыграло то, что он создавал свои произведения сразу на двух языках - кыргызском и русском. Этот подход значительно обогатил образный мир его творчества, позволяя глубже и шире передавать национальный колорит.

По воспоминаниям самого Айтматова, использовать оба языка ему посоветовал Александр Твардовский. Писатель рассказывал: "…как писать, чтобы обойти застойно-тоталитарные требования литературных чиновников от компартии. Он посоветовал мне писать сразу на двух языках - русском и кыргызском, но печатать вначале в Москве на русском, чтобы обезопасить себя от местных партократов".

Такой подход был не просто технической сменой языкового инструмента, но и сложным процессом творческой многоступенчатости. Использование русского языка как основной платформы для публикации не только защищало автора от цензуры, но и позволяло выходить на новую аудиторию. Это, в свою очередь, открыло возможности для жанровых и стилистических экспериментов, а также создало уникальные условия для адаптации национальных реалий к широкому читательскому контексту.

Таким образом, хотя до 1965 года Чингиз Айтматов уже создавал произведения на кыргызском языке, его литературным дебютом стал рассказ на русском языке "Газетчик Дзюйо". Первым крупным произведением, написанным им по-русски, стала повесть "Прощай, Гульсары". В дальнейшем Айтматов продолжил использовать русский язык для создания своих повестей и романов. Это позволило его творчеству обрести широкий отклик не только в Кыргызстане, но и за его пределами.

"Его двуязычие сыграло важную роль в сближении кыргызской и русскоязычной аудиторий. Айтматов фактически открыл русский язык для кыргызской литературы, сделав его неотъемлемой частью ее развития. Его билингвизм на всех уровнях - от разговорной речи до научных дискуссий - укрепляет культурные и интеллектуальные связи между Кыргызстаном и Россией. Важно отметить, что Айтматов не только объединял литературу, но и способствовал укреплению отношений между странами, создавая прочный культурный мост. И это его наследие продолжает жить", - заключила Жыпар Султанова.

Россия чтит вклад Чингиза Айтматова в развитие литературы и культуры. К его 90-летнему юбилею в Москве был установлен памятник в сквере, носящем его имя. А в 2028 году Россия и Кыргызстан вместе готовятся отметить 100-летний юбилей писателя.

Еще одним важным шагом в популяризации кыргызской культуры стало открытие Центра имени Чингиза Айтматова в Московском государственном лингвистическом университете в 2003 году. Этот центр способствует укреплению культурных и образовательных связей между нашими странами. В 2022 году в рамках форума "Дружба народов" в МГЛУ был открыт кабинет имени писателя, что стало еще одним подтверждением значимости его наследия.

Чингиз Айтматов оставил после себя богатейшее наследие - его книги, изданные тиражом более 100 миллионов экземпляров, переведены на 176 языков мира. Однако творчество писателя также стало источником вдохновения для кинематографистов: на основе его произведений было снято 29 художественных фильмов. Из них 17 созданы в советский период, а в 16 лентах Айтматов выступил в качестве сценариста, укрепляя связь между литературой и киноискусством.

Российские режиссеры высоко оценили качество адаптаций его произведений. Так, фильм "Шамбала" Артыкпая Суюндукова, снятый по повести "Белый пароход", получил премию "Ника" в 2020 году и удостоился наград на кинофестивале "Киношок".

Не случайно в прошлом году Первый Бишкекский кинофестиваль был посвящен 95-летию Айтматова. После успеха мероприятия президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил сделать фестиваль ежегодным, что укрепляет культурные связи и интерес к творчеству писателя.