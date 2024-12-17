Животноводов Кыргызстана призывают использовать искусственное осеменение

За счет искусственного осеменения повышается продуктивность животных, снижается себестоимость мяса и молока, в итоге обеспечивается продовольственная безопасность, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В организованном республике 264 пунктах искусственного осеменения, работают опытные техники-осеменаторы. Если племенная работа будет проводиться своевременно, количество племенных животных на местах увеличится, а их породный состав улучшится.

Пункты искусственного осеменения республики в регионах обеспечивают жидким азотом и семенным материалом станция "Элита", мини–завод по производству жидкого азота в Катта-Талдыке, лаборатория биотехнологии Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ и дистрибьюторские центры.

Разведение по искусственному осеменению номера телефонов Департамента животноводства, пастбищ и кормов:

64-05-62,65-53-81,65-53-27.