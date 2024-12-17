Животноводов Кыргызстана призывают использовать искусственное осеменение

За счет искусственного осеменения повышается продуктивность животных, снижается себестоимость мяса и молока, в итоге обеспечивается продовольственная безопасность, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.
В организованном республике 264 пунктах искусственного осеменения, работают опытные техники-осеменаторы. Если племенная работа будет проводиться своевременно, количество племенных животных на местах увеличится, а их породный состав улучшится.
Пункты искусственного осеменения республики в регионах обеспечивают жидким азотом и семенным материалом станция "Элита", мини–завод по производству жидкого азота в Катта-Талдыке, лаборатория биотехнологии Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ и дистрибьюторские центры.
Разведение по искусственному осеменению номера телефонов Департамента животноводства, пастбищ и кормов:
64-05-62,65-53-81,65-53-27.