ГКНБ вернул государству землю КНАУ стоимостью более 130 млн сомов

Государственный комитет национальной безопасности в ходе работы по выявлению и возврату незаконно выведенной государственной собственности установил земельный участок, ранее принадлежавший Кыргызскому национальному аграрному университету имени К.И. Скрябина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в ГКНБ, данный участок был незаконно выведен из баланса университета в 1998 году и передан в частную собственность. Впоследствии земля использовалась не по целевому назначению. Согласно абзацу 6 статьи 43 Закона КР "Об образовании", материально-техническая база и здания государственных образовательных учреждений не подлежат приватизации.

В результате следственных мероприятий владелец участка добровольно и безвозмездно передал его на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом. Рыночная стоимость земли составила 130 млн 711 тыс. сомов.

В отношении должностных лиц, причастных к незаконной передаче земельного участка, продолжается расследование. Их действиям будет дана юридическая оценка.