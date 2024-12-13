Погода
$ 86.71 - 87.16
€ 91.22 - 92.22

ГКНБ вернул государству землю КНАУ стоимостью более 130 млн сомов

256  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственный комитет национальной безопасности в ходе работы по выявлению и возврату незаконно выведенной государственной собственности установил земельный участок, ранее принадлежавший Кыргызскому национальному аграрному университету имени К.И. Скрябина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в ГКНБ, данный участок был незаконно выведен из баланса университета в 1998 году и передан в частную собственность. Впоследствии земля использовалась не по целевому назначению. Согласно абзацу 6 статьи 43 Закона КР "Об образовании", материально-техническая база и здания государственных образовательных учреждений не подлежат приватизации.

В результате следственных мероприятий владелец участка добровольно и безвозмездно передал его на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом. Рыночная стоимость земли составила 130 млн 711 тыс. сомов.

В отношении должностных лиц, причастных к незаконной передаче земельного участка, продолжается расследование. Их действиям будет дана юридическая оценка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441459
Теги:
вуз, земельный участок, Бишкек, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  