В Бишкеке члены секты проводили псевдокурсы по саморазвитию

ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресек деятельность секты "Общество сознания Кришны" (Харе Кришна) в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что местные последователи секты организовывали мероприятия, замаскированные под коммерческие курсы по саморазвитию и очищению самосознания, с привлечением иностранного миссионера. На мероприятиях использовались методы психологического воздействия, включая медитацию и мантры.

В ноябре текущего года в одном из отелей Бишкека прошла конференция с участием около 300 человек, большинство из которых не знали о религиозной направленности события. В ходе проверки, проведенной с участием ГКДР и МВД, организаторы были оштрафованы на 120 тыс. сомов.

ГКНБ призывает граждан быть осторожными при участии в курсах и тренингах, чтобы избежать вовлечения в деятельность религиозных сект.