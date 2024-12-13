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В Бишкеке члены секты проводили псевдокурсы по саморазвитию

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ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресек деятельность секты "Общество сознания Кришны" (Харе Кришна) в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что местные последователи секты организовывали мероприятия, замаскированные под коммерческие курсы по саморазвитию и очищению самосознания, с привлечением иностранного миссионера. На мероприятиях использовались методы психологического воздействия, включая медитацию и мантры.

В ноябре текущего года в одном из отелей Бишкека прошла конференция с участием около 300 человек, большинство из которых не знали о религиозной направленности события. В ходе проверки, проведенной с участием ГКДР и МВД, организаторы были оштрафованы на 120 тыс. сомов.

ГКНБ призывает граждан быть осторожными при участии в курсах и тренингах, чтобы избежать вовлечения в деятельность религиозных сект.


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URL: https://www.vb.kg/441460
Теги:
ГКНБ, Бишкек
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