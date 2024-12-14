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Судебные эксперты Японии и КР обсудили совместные проекты и исследования

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В рамках реализации Меморандума о сотрудничестве между министерствами юстиции Кыргызстана и Японии, подписанного во время государственного визита президента Садыра Жапарова в Японию, судебно-экспертную службу при Министерстве юстиции КР посетила японская делегация, возглавляемая генеральным директором отдела международного сотрудничества научно-исследовательского и учебного института Министерства юстиции Японии Рётой Такемото. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области судебной экспертизы, включая обмен опытом, внедрение современных технологий и подготовку специалистов. Председатель Судебно-экспертной службы Талантбек Кожонов подчеркнул важность международного взаимодействия, особенно в вопросах борьбы с транснациональной преступностью, охраны экологии и защиты интеллектуальной собственности, а также расследования техногенных происшествий.

Рёта Такемото заявил о планах проведения совместных исследований и реализации проектов по ключевым направлениям в рамках Меморандума.

После официальной части японской делегации была продемонстрирована работа Судебно-экспертной службы, где гости ознакомились с 45 видами экспертиз, включая почерковедческую, экономическую, строительно-техническую, пожарно-техническую, лингвистическую, автотехническую и баллистическую.


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URL: https://www.vb.kg/441462
Теги:
Министерство юстиции, Япония, сотрудничество, Кыргызстан
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