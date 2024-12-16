КР развивает птицеводство для повышения продовольственной безопасности

В Кыргызстане за 11 месяцев 2024 года в страну было импортировано 6 971 760 штук инкубационных яиц. Из этого объема 4 922 000 штук поступило из Турции, 2 033 760 штук - из Узбекистана, а 16 000 штук - из Франции. Инкубационные яйца, предназначенные для вывода жизнеспособного суточного потомства, играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и развитии сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В условиях растущей потребности в отечественном производстве, Кыргызстан активно развивает птицефабрики, специализирующиеся на производстве инкубационных яиц. Это не только позволит повысить продовольственную безопасность, но и снизит зависимость от внешних поставок, способствуя экономической стабильности.

Министерство сельского хозяйства перечисляет следующие преимущества развития местного производства инкубационных яиц:

Продовольственная безопасность: Развитие местных птицефабрик обеспечит стабильное поступление инкубационных яиц, что снизит зависимость от импорта и повысит уверенность в продовольственной безопасности.

Экономическая стабильность: Создание рабочих мест на предприятиях, занимающихся производством инкубационных яиц, будет способствовать росту экономики и укреплению сельского хозяйства.

Снижение цен: Развитие отечественного производства позволит снизить цены на мясо птицы и яйца, что окажет положительное влияние на экономику и благосостояние граждан.