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Садыр Жапаров: Вопрос границы с Таджикистаном решен на равных условиях

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Недавно, на заседании Жогорку Кенеша, заместитель председателя кабинета министров – председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что кыргызско-таджикская граница полностью решена.

Агентство "Кабар" поинтересовалось у президента Садыра Жапарова, на каких условиях был решен пограничный вопрос.

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! Недавно, во время очередного заседания Жогорку Кенеша, заместитель председателя кабинета министров – председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что вопрос кыргызско-таджикской границы полностью решен. Могли бы вы подробнее рассказать об этом? На каких условиях были урегулированы спорные территории с соседней страной?

- Здравствуйте! Конечно, вопрос был решен с учетом взаимных интересов. При делимитации границы между двумя странами невозможно отдавать предпочтение только одной стороне. Обязательно должен соблюдаться принцип равенства и учета интересов обеих сторон. Можно сказать, что удалось найти общий язык даже по спорным участкам. Долгое время остававшиеся предметом разногласий территории были разделены поровну - 50/50. Некоторые участки были обменены на равных условиях. Сейчас завершаются работы по оформлению документов.

После завершения работы межправительственной комиссии двух стран и подписания документов, свои подписи поставят министры иностранных дел. Затем документы пройдут ратификацию в парламентах обеих стран, и в финале их подпишем мы, президенты. На этом процесс завершится. Вопросов по границе между странами Центральной Азии больше не будет. С другими соседними странами мы уже завершили вопросы по границе. Другие страны Центральной Азии также завершили процесс делимитации между собой.

- Откроются ли наши пограничные посты с Таджикистаном? Когда они откроются?

- Пограничные посты откроются сразу после завершения работы межправительственной комиссии двух стран. Такое требование поступило и от местного населения. Люди просили открыть их после завершения процесса делимитации.

Уже три года пограничные посты остаются закрытыми, что привело к экономическим потерям с обеих сторон. Торгово-экономические связи были приостановлены. Теперь наша цель - открыть пограничные посты и вывести торговлю между нашими странами на самый высокий уровень.

В дальнейшем между нашими народами не должно быть никаких спорных вопросов. Если мы будем жить в согласии, то в этот регион начнут приезжать инвесторы и туристы, что улучшит уровень жизни двух народов. Туда, где не решены пограничные вопросы, инвесторы не приходят и даже не проявляют интереса.


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URL: https://www.vb.kg/441466
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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