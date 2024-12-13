ГКНБ задержал полковника Минобороны КР за получение взятки

Задержан помощник министра обороны КР полковник О.У.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Проверкой установлено, что О.У.Ж., преследуя свои меркантильные цели, за денежное вознаграждение занимался назначениями и повышениями по карьерной лестнице отдельных военнослужащих Министерства обороны Кыргызстана.

Так, 25 мая 2024 года О.У.Ж. получил 100 000 сомов от служащего Октябрьского районного военного комиссариата города Бишкек О.Т.Б. для перевода в районный комиссариат города Бишкек одного из военнослужащих регионального подразделения Министерства обороны КР.

В рамках возбужденного уголовного дела, 12 декабря полковник О.У.Ж. был водворен в Управление военной комендатуры Бишкекского гарнизона Министерства обороны КР.