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ГКНБ задержал полковника Минобороны КР за получение взятки

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Задержан помощник министра обороны КР полковник О.У.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Проверкой установлено, что О.У.Ж., преследуя свои меркантильные цели, за денежное вознаграждение занимался назначениями и повышениями по карьерной лестнице отдельных военнослужащих Министерства обороны Кыргызстана.

Так, 25 мая 2024 года О.У.Ж. получил 100 000 сомов от служащего Октябрьского районного военного комиссариата города Бишкек О.Т.Б. для перевода в районный комиссариат города Бишкек одного из военнослужащих регионального подразделения Министерства обороны КР.

В рамках возбужденного уголовного дела, 12 декабря полковник О.У.Ж. был водворен в Управление военной комендатуры Бишкекского гарнизона Министерства обороны КР.


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URL: https://www.vb.kg/441468
Теги:
ГКНБ, Министерство обороны, задержание, взятка, Кыргызстан
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