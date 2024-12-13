В "Евразия. Кыргызстан" прошел день открытых дверей для СМИ

Команда общественного фонда "Евразия. Кыргызстан" провела день открытых дверей для представителей средств массовой информации.

Мероприятие прошло в новом офисе фонда "Евразия. Кыргызстан" в Бишкеке.

"Мы ценим важность сотрудничества с медиа и считаем, что открытость и прозрачность - это ключевые факторы успешного партнерства", - отметила в своем приветственном слове директор фонда "Евразия. Кыргызстан" Кымбат Урумкулова.

Она подробно рассказала об образовательных программах АНО "Евразия", обменах и о стажировках в крупных государственных и частных компаниях.

"Главная миссия АНО "Евразия" – это укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. Особое внимание уделяется привлечению молодежи для реализации различных проектов, которые могут помочь развитию региона и укреплению связей между молодым поколением. Буквально недавно АНО "Евразия" запустила уникальную масштабную программу "Узнай Евразию. Кыргызстан", в которой принимает участие молодежь из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. В программу входит знакомство с достопримечательностями нашей прекрасной столицы, посещение Кыргызского государственного исторического музея республики, а также организованы ряд развивающих мастер-классов", - рассказала Кымбат Урумкулова.

Она отметила, что ключевая цель проекта - объединить молодежь стран евразийского пространства на основе общих традиционных духовных ценностей, которые строятся на культуре и истории, обычаях и традициях, ответственности и трудолюбии, национальной идентичности и патриотизме, и это станет важным шагом на пути к формированию активного и ответственного поколения.

Напомним, что в начале сентября АНО "Евразия" и Кабинет Министров Кыргызской Республики подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Кыргызская Республика присоединилась к платформе традиционных ценностей.

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация, реализующая социальные проекты, направленные на развитие межнационального взаимодействия. Одной из ключевых целей организации является поддержка образовательных и профессиональных инициатив для школьников, студентов и молодых специалистов. Среди реализуемых проектов - образовательные программы, международные обмены, стажировки в ведущих государственных и частных компаниях, а также медиашкола.