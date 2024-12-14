ГНС провела "Брейн-ринг" среди студентов

Государственная налоговая служба совместно с НИУ КЭУ имени М.Рыскулбекова провела интеллектуальную игру Брейн-ринг среди студентов ВУЗов на тему "Налоговая ответственность – первый шаг к сильному государству". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в брейн-ринге приняли участие семь команд. Игра состояла из трех этапов: приветствие, конкурс эрудитов и конкурс лидеров.

Первый этап включал подготовку видеороликов на заданную тему. Второй прошел в формате блиц-опроса, где команды соревновались в скорости и точности ответов по налоговым и экономическим вопросам. В конкурсе лидеров капитаны команд проявили индивидуальные лидерские качества и глубокие знания в налоговой сфере.

Каждый из этапов способствовал раскрытию потенциала студентов, укреплению их интереса к изучению налоговых аспектов и экономической политики.

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки студентов, их активность и командный дух.

По итогам игры победителям были вручены денежные сертификаты и ценные призы.

Подобные мероприятия планируется проводить на региональном уровне, что позволит охватить еще больше молодых будущих специалистов и повысить их компетенции в вопросах налоговой грамотности.