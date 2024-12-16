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Горнолыжный сезон в Синьцзяне набирает обороты

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- Бакыт Басарбек
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Горнолыжный сезон в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая набирает обороты. Регион считается снежной столицей Китая, и этот зимний сезон не стал исключением. В этой связи для журналистов ряда стран мира, в том числе и Кыргызстана, и также самого Китая был организован информационный тур "Горячий снег Синьцзяна".

Закономерно, что пресс-тур начался с посещения известного горнолыжного курорта "Шелковый путь", который находится в 50-ти километрах от административного центра Синьцзяна, города Урумчи. Так как, это один из трёх крупнейших горнолыжных курортов в Китае, который отвечает всем современным требованиям. На склонах смонтирована и запущена система искусственного заснеживания, прорублены новые склоны, смонтировано ночное освещение трасс, а чистый воздух, хвойные леса, великолепная природа создают удивительный и неповторимый по красоте пейзаж и все условия для отдыха.

.Сноубордисты и лыжники не только со всего Китая, но и со всего мира приезжают покататься на эту горнолыжную базу. Для катания на лыжах и сноуборде имеются 10 км склонов. Также доступно 9 подъемников, с пропускной способностью до 9 000 человек в час. Площадь всего горнолыжного курорта занимает 12 квадратных километров, и он расположен на северном склоне Тянь-Шаня, на высоте от 1800 до 3000 метров надо уровнем моря. Имеются гостиницы, рестораны, коттеджи и магазин для спортивного инвентаря.

"Курорт в пик сезона принимает в день до 30 тысяч гостей. В год в зимний сезон приезжает в среднем около 600 тысяч туристов, летом – 300 тысяч. Мы рады всем гостям и готовы всех принять на самом высоком уровне. К нам приезжают со всего Китая и всего мира, и всегда остаются довольны.

У нас работает 700 человек, из которых 70 % персонала набран из местных жителей. Это было условие правительства Синьцзяна, которое поддерживает горнолыжный сектор в нашем регионе. Речь идет и льготном кредитовании и разумной налоговой политике, особенно, в кризисные времена. Это я говорю как председатель лыжной федерации Синьцзяна", - рассказывает директор горнолыжного курорта "Шелковый путь" Ли Цзян Хун.

О привлекательности этого горнолыжного курорта говорит и тот факт, что здесь периодически тренируется сборная Китая по зимним видам спорта.

"Именно здесь готовилась к зимней Олимпиаде сборная Китая по зимним видам спорта. Также здесь проходят спортивные мероприятия. Так, здесь проводились соревнования по горным лыжам в рамках 13-х Национальных зимних игр 2016 года, а также проходила церемония закрытия данного масштабного турнира", - добавила заместитель директора горнолыжного курорта Сиси Ли.


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URL: https://www.vb.kg/441481
Теги:
Китай, СУАР, туризм
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