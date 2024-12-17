В Минсельхозе партнерам по развитию рассказали об успехах ведомства

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошла встреча главы ведомства Бакыта Торобаева с представителями международных организаций, посвященная обсуждению текущей деятельности международных партнеров по развитию.

Бакыт Торобаев в своем выступлении отметил, что в этом году агропромышленный комплекс республики выполнил продуктивную работу, получены высокие макроэкономические показатели, такие как:

Сельскохозяйственная продукция произведена на сумму 369 млрд. 613 млн. сомов, и по сравнению с 2023 годом увеличился на 8 млрд. 312 млн. сомов, при этом темп роста составил 106,2%.

Продукция перерабатывающей промышленности произведена на сумму 79 млрд. 198 млн. и по сравнению с 2023 годом увеличился на 9 млрд. 694 млн. сомов, при этом темп роста составил 120,1%.

В целях улучшения управления водными ресурсами из республиканского бюджета на капитальное строительство и ремонт ирригационных сооружений выделено 3 млрд. 239 млн. сомов, или профинансировано в 2 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Организовано 26 крупных и средних перерабатывающих предприятий, 65 малых предприятий, 2 торгово-логистических центра, 12 овощебаз, 5 боен, вместе с тем создано 375 новых рабочих мест. В планах строительства еще 20 крупных ТЛЦ по междунардным стандартам.

Создано 15 Машинно-тракторных станций (МТС) и 47 кооперативов.

Товаропроизводителям предоставлены льготные кредиты по госпрограммам "Финансирование сельского хозяйства-12" на сумму 4 млрд. 352 млн. сомов – 10,9 тысяч субъектам, а также в рамках программы "Кредитование АПК" на сумму 6 млрд. 757 млн. сом –2584 субъектам.

Кроме того, для оказания государственной поддержки кооперативам принято решение Кабинета Министров "Финансирование объединенных товаропроизводителей", на которую планируется выделить 2 млрд. 200 млн. сом.

Экспорт сельскохозяйственной продукции составил 27 млрд. 161 млн. сом или на 4,6 процента выше, чем за этот период 2023 года.

В целях обеспечения фермеров комплексной информацией в регионах открыты и введены в эксплуатацию "Центры обслуживания фермеров", работа в этом направлении продолжается.

"Наша цель – создать устойчивую систему сельского хозяйства, способную обеспечить продовольственную безопасность страны. Для этого необходимы комплексные меры, включая улучшение инфраструктуры, развитие малых фермерских хозяйств и повышение уровня экологической безопасности", - отметил Торобаев.

Стороны согласились продолжить активное сотрудничество в рамках текущих проектов, а также разрабатывать новые инициативы, направленные на поддержку аграрного сектора и повышение его конкурентоспособности на международной арене.