Садыр Жапаров принял участие в открытии футбольного турнира

В столице Кыргызстана начались соревнования по футболу "Мурас" с участием президента Садыра Жапарова, которые пройдут 14–15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сегодня в Национальной футбольной академии Кыргызского футбольного союза состоялась церемония открытия. В соревнованиях участвуют 16 команд, распределённых на четыре группы. Всего в рамках мероприятия запланировано 32 игры: 24 на групповом этапе и 8 на финальном.

Глава государства в своей речи поздравил всех с началом очередного традиционного турнира, отметив, что за шесть лет проведения масштабы значительно выросли. Если в первом розыгрыше участвовали 8–9 команд, то теперь их число достигло 16, что свидетельствует о высокой популярности.

"В первых соревнованиях команда Президента неизменно занимала первое место, но в последние годы спустилась на четвёртую позицию. Однако и это неплохо. Тогда участвовали наши активные аксакалы и молодёжь, которая сегодня значительно повысила свой уровень. Давайте не забывать о значимости этих матчей и продолжать их проводить. Мы должны вдохновлять нашу молодёжь и народ заниматься спортом, ведь спорт - это источник здоровья. А в спорте, как и должно быть, всегда побеждают сильнейшие. Пусть победит сильнейший!" - сказал Садыр Жапаров.

Игры проходят на двух площадках: в недавно открытой Национальной футбольной академии Кыргызского футбольного союза и в ФОК "Газпром-детям".

Участники турнира:

- Работники администрации, члены Кабинета Министров, руководители государственных органов и ведомств - "Президенттин командасы";

- Представители культуры и искусства - "Өнөр";

- Представители банков и бизнеса - "Банктар жана Бизнес";

- Представители СМИ и блогеры - "Журналисттер";

- Представители спортивных федераций, звёзды спорта, легенды ФК "Алга" - "Спорт Чеберлери";

- Депутаты Жогорку Кенеша и представители местных кенешей - "Жогорку Кеңеш";

- Полпреды Президента в областях, мэры городов, акимы районов - "Аймактар";

- Представители духовенства - "Ыйман";

- Работники системы здравоохранения и руководители медицинских учреждений - "Ден соолук";

- Сотрудники образовательной системы и руководители учебных заведений - "Билим";

- Представители судебной власти - "Фемида";

- Сотрудники органов национальной безопасности - "Коопсуздук";

- Представители правоохранительных органов МВД - "Динамо";

- Работники органов прокуратуры - "Көзөмөл";

- Команда-победитель прошлых соревнований "Мурас-Аймак" - "Ноокат";

- Ассамблея народа КР и руководители диаспор - "Достук".

Завтра, 15 декабря, состоятся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи.

Прямые трансляции игр можно смотреть на каналах УТРК Спорт и ЭлТР.