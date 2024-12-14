В Кыргызстане ожидаются морозы до минус 35 градусов

По информации Гидрометеорологической службы при МЧС, с 15 по 17 декабря в Кыргызстане ожидается нестабильная погода. В течение 15 и 16 декабря во многих регионах страны возможны снегопады, местами сильные дожди. Мокрый снег может налипать на провода и деревья, а в некоторых районах также прогнозируются туманы.

Дороги станут ухабистыми и скользкими, в горных районах ожидаются метели. Местами ветер западного направления может достигать скорости 15-20 метров в секунду, а в акватории Иссык-Куля - 19-24 метра в секунду.

С 16 по 17 декабря температура воздуха понизится: в Чуйской долине ночью будет от -12°C до -17°C, днём -4°C до -9°C. В Таласской долине ночью температура опустится до -11°C...-16°C, днём - до -3°C...-8°C. В долинах Оша, Джалал-Абада и Баткенской области ночью температура составит -10°C...-15°C, днём - 0°C...-5°C. В Иссык-Кульской долине ночью - от -11°C до -16°C, днём - от -1°C до 6°C. В Нарынской области в ночные часы температура составит -20°C...-25°C, днём - от -5°C до -10°C. В предгорьях республики ночью температура опустится до -13°C...-18°C, днём - до -7°C...-12°C, а в высокогорных районах - до -30°C...-35°C ночью и -13°C...-18°C днём.

Такая нестабильная погода может осложнить работу автотранспорта, энергоснабжения, коммунальных служб и уход за скотом на пастбищах.