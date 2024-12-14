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Япония профинансирует модернизацию аэронавигации в Кыргызстане

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашений с Японией по проекту "Совершенствование средств управления воздушным движением в международных аэропортах". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 20 ноября 2024 года и направлен на выполнение необходимых внутригосударственных процедур.

Проект предусматривает модернизацию системы управления воздушным движением в аэропортах страны, обновление оборудования и внедрение современных технологий. В рамках гранта от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) планируется:

- Строительство аэронавигационной вышки в аэропорту "Ош";

- Модернизация оборудования в аэропортах "Манас" и "Иссык-Куль";

- Удлинение взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Ош" на 400 метров.

Цель проекта - повышение безопасности полетов и эффективное использование воздушного пространства страны.


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URL: https://www.vb.kg/441490
Теги:
авиация, аэропорт, ратификация, Япония, Кыргызстан, модернизация, Садыр Жапаров
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