Сторонники демократов в Южной Корее отпраздновали импичмент президента

Сторонники демократов в Южной Кореи отпраздновали импичмент президенту на митинге, который после объявления результатов голосования по этому вопросу в парламенте начал напоминать праздничный фестиваль с песнями и танцами, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента.

Митинг сторонников импичмента президенту начался задолго до начала голосования в парламенте, еще днем, у главных ворот Национального собрания.