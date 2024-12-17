"Турфанский виноград – самый вкусный в мире"

"Наш виноград – самый вкусный в мире", - говорят жители Турфана, одного из древнейших городов Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая. И с этим мнением трудно не согласиться. Журналисты ряда стран мира и Китая в рамках пресс-тура под названием "Горячий снег Синьцзяна" убедились, что не зря этот город называют виноградной столицей Поднебесной, а то и всего мира. Тем более, что здесь собирают около четверти всего виноградного урожая КНР.

Проезжая по улицам города, вдоль дороги с двух сторон видишь множество виноградных плантаций и уйгурских строений квадратной формы с отверстиями для сушки винограда. Практически, все жители в пригородных селах Турфана занимаются приготовлением и сбытом изюма (сушенного винограда).

В Турфане довольно-таки жаркий и сухой климат. Находится он между пустыней Такло Макан и горами Тянь-Шаня и является одним из самых засушливых мест на планете, но за счёт древней системы водоснабжения он не страдает от недостатка влаги. Вода поступает прямиком с Тянь-Шанских вершин по подземным каналам, которые были выкопаны еще в древние времена.

Один из таких водных туннелей представлен в музее ирригационной системы Карез, которому около 2000 лет и который до сих пор функционирует. Основная экспозиция музея – сам туннель для воды на глубине 30 метров, вода которого течет прямо с ледников Тянь-Шаня.

В целом, как рассказали в музее, в Турфанской впадине находятся множество кяризов, благодаря которым, практически, в пустыне на протяжении 2000 лет и по сей день удавалось выращивать виноград, финики, дыню, гранат, персик, абрикосы, яблоки, баклажаны, помидоры и другие фрукты и овощи.

Самый длинный подземный канал имеет протяженность 20 км, и его копали несколько лет. Находили у подножия гор подземный источник воды, делали к нему подкоп и от него под землей тянули туннель, выкапывая для этого через каждые несколько метров колодцы. Сами колодцы использовали для спуска под землю и поднятия на поверхность наполненных землей ведер.

Впрочем, не мудрено, что этим людям, которые вручную строили такие фантастические ирригационные сооружения, посвятили целый музей. К слову, каризы в Турфане считаются национальным достоянием. Жители города по сей день благодарны им, так как и сегодня они продолжают за счет древних каналов выращивать высококачественный виноград, который пользуется спросом во многих странах мира.

Но если кто-то думает, что турфанский изюм продается как раньше на восточном базаре, в мешках, то он крупно ошибается. Сегодня этот продукт проходит необходимую сертификацию качества и упаковываются в специальные современные контейнеры. Как все это происходит, представители СМИ увидели на заводе села Яэр района Гаочан города Турфана.

"Государство помогло открыть нам этот завод, предоставив для этого помещение. За сезон мы выпускаем около 5 тонн продукции, которая распространяется как в Китае, так и за рубежом. У нас работает 60 местных жителей, но когда есть большие заказы, то цифра доходит до 100 человек. Виноград мы используем собственный, но иногда и скупаем продукцию местных жителей", - рассказал первый секретарь села Яэр Ней Чжаою.