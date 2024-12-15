В Бишкеке проходит благотворительная рождественская ярмарка

В Бишкеке проходит рождественская ярмарка, организованная посольством Германии. Ярмарка не только погружает гостей в атмосферу немецкого Рождества, но и выполняет важную социальную миссию. Каждый покупатель, приобретая сувениры и сладости ручной работы, вносит вклад в благотворительность. Участники ярмарки - мамы детей с инвалидностью, а также ребята из социальных центров и детских домов. Для них участие в ярмарке - это возможность получить поддержку и проявить свои таланты.

На ярмарке представлено разнообразие подарков и праздничных угощений:

Изделия ручной работы - игрушки из войлока, резные деревянные поделки, подставки и декоративные фигурки, изготовленные детьми из социальных центров;

•Домашняя выпечка - рождественские пряники, конфеты и сладости, приготовленные молодыми кулинарами из Немецкого дома;

Авторские открытки - работы художницы Ангелины Мох с этническими рисунками и героями произведений Чингиза Айтматова.

Кроме того, на ярмарке можно найти уникальные смеси чаев, ароматные приправы и милые сувениры, создающие атмосферу праздника.

Организаторы также позаботились о комфорте участников: уютное помещение и теплая атмосфера способствуют живому общению и радостным покупкам.

Рождественская ярмарка проходит в отеле "Новотель" и завершится сегодня. У бишкекчан и гостей города есть шанс приобрести уникальные подарки и поддержать тех, кто в этом особенно нуждается.