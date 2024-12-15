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В Бишкеке зажгли главную ёлку и открыли новогоднюю ярмарку

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке на площади Ала-Тоо открылась новогодняя ярмарка "Северное сияние", которая продлится до 12 января.

Горожане, пришедшие на площадь с детьми, поделились с корреспондентом VB.KG, что раньше ярмарка проходила на территории бывшего ВДНХ. Теперь, благодаря переносу локации, праздник стал доступнее для всех.

Домик Аяз Ата и Деда Мороза найти не удалось, зато у домика Санта-Клауса выстроилась внушительная очередь. Малыши с удовольствием фотографируются внутри уютного домика после оплаты входного билета. Организаторы предусмотрели скидки для семей с двумя и более детьми.

Основная часть площадки отведена под фуд-корт, где представлены самые разные виды стрит-фуда. Каждый домик украшен в рождественском стиле. Здесь можно купить горячий чай из самовара, свежую каттаму за 100 сомов и множество других угощений.

Особое внимание привлекают живые ёлочки в горшках по 900 сомов, установленные в экологически чистых поддонах. Их можно не только подарить близким, но и высадить у дома или в горах.

Праздничную атмосферу создают сказочные декорации: огромный Санта-Клаус, украшенные ёлочки разных размеров и домики с рождественскими деревьями на крышах, где продаются сладости и горячие напитки. Дополняют впечатление аниматоры в костюмах ёлочек, которые веселят малышей.

Кульминацией праздника стало зажжение главной ёлки страны. По сценарию Санта-Клаус, Аяз Ата и Дед Мороз долго не могли "докричаться" до зелёной красавицы, но стоило мэру Бишкека и спикеру горкенеша поздравить горожан с наступающим Новым годом, как ёлка засияла во всей красе. Огни праздничных декораций рассыпались по всей площади, создавая настоящее волшебство.

Организаторы позаботились о том, чтобы церемония открытия была динамичной и интересной. Традиционно полноправным участником праздника стала инновационная сцена, где перед началом представления транслировались достижения города и страны за прошедший год, а также впечатляющие виды природы Кыргызстана.

Несмотря на холод, на площади царило радостное настроение.


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URL: https://www.vb.kg/441496
Теги:
Новый год, праздник, Бишкек
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