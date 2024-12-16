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В Бишкеке обсудят сложности реализации антитабачного закона Кыргызстана

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В Бишкеке 17 декабря состоится межсекторальное совещание, посвященное реализации закона Кыргызской Республики "О защите здоровья граждан от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля". Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации Министерства здравоохранения КР.

По его данным, участники обсудят текущие проблемы в исполнении закона, изменения, которые вступят в силу в 2024 году, а также пути повышения его эффективности. Среди спикеров - заместитель председателя Кабмина КР Байсалов Эдиль, председатель комитета по социальной политике Жогорку Кенеша Винера Калыбековна и заместитель министра здравоохранения КР Бубужан Арыкбаева.


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URL: https://www.vb.kg/441508
Теги:
закон, табак, Бишкек, Кыргызстан, здоровье
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