MegaPay: "Плати одним касанием и открой для себя Таиланд с MEGA ЭЛКАРТ!"

MegaPay и ЗАО "МПЦ" объявляют о запуске масштабной акции для всех пользователей виртуальной карты MEGA ЭЛКАРТ! С 16 декабря 2024 года по 16 марта 2025 года совершайте безналичные операции по платежным картам "MEGA ЭЛКАРТ", посредством бесконтактной оплаты через ЭЛКАРТ Pay в POS-терминалах и оплаты товаров и услуг через NFC-стикеры, кольца или браслеты, и получите шанс выиграть ценные призы, включая главную награду – путешествие в Таиланд на двоих.

Что такое "ЭЛКАРТ Pay"?

ЭЛКАРТ Pay – это система бесконтактных платежей, которая позволяет совершать финансовые операции картой ЭЛКАРТ с помощью устройств, поддерживающих технологию NFC (например, смартфонов, NFC-стикеров, браслетов или колец). С помощью ЭЛКАРТ Pay пользователи могут быстро оплачивать товары и услуги в магазинах, просто поднеся устройство к терминалу, поддерживающему эту технологию. Эта система обеспечит удобство, безопасность и скорость платежей.

Как стать участником акции?

1. Открыть виртуальную карту "MEGA ЭЛКАРТ" банка-эмитента ОАО "Айыл Банк" в приложении MegaPay.

2. Оплачивать покупки и услуги одним касанием через:

NFC-устройства (стикеры, браслеты или кольца); бесконтактную оплату через смартфон на базе ОС Android с поддержкой NFC-модуля.

Как открыть виртуальную карту MEGA ЭЛКАРТ, настроить NFC-оплату с помощью ЭЛКАРТ Pay и как активировать NFC-устройство можно узнать здесь.

Призы и этапы акции

Акция пройдет в три промежуточных этапа и завершается главным розыгрышем:

с 16.12.2024 по 16.01.2025 гг.: выиграйте современный смартфон. с 17.01.2025 по 16.02.2025 гг.: получите умную колонку. с 17.02.2025 по 16.03.2025 гг.: станьте обладателем ноутбука.

Главный этап с 16 декабря 2024 года по 16 марта 2025 года: Победитель получит тур на двоих в солнечный Таиланд! Финальный приз достанется самому активному участнику, совершившему в течение всего периода Акции наибольший объем платежей в совокупности с их максимальным количеством.

Как выбираются победители?

Каждый месяц награждаются сразу четыре участника:

За наибольшее количество платежей через NFC-устройства. За максимальный объем платежей через NFC-устройства. За наибольшее количество транзакций через смартфон. За максимальный объем платежей через смартфон.

Почему стоит участвовать?

Это не только удобство, но и возможность получить отличные подарки за привычные покупки. ЭЛКАРТ Pay делает процесс оплаты максимально быстрым и безопасным. Главный приз – незабываемый отдых в Таиланде!

Также, есть прекрасный подарок от MegaPay – платежные стикеры NFC, которые можно получить в следующих ЦПО MEGA:

пр. Чуй, 155, "ЦУМ-Айчурек", бутик В17; ул. Юнусалиева, 177/2, торговый центр "Beta Stores - 2"; пр. Айтматова, 3, ТЦ "Asia Mall", этаж 0; ул. Суюмбаева, 123, головной офис компании; г. Ош, пр. Масалиева, 2 (ориентир – памятник Каныкей).

Чтобы получить стикер обратитесь в указанные офисы MEGA с паспортом. Поспешите – количество ограничено!

Не упустите возможность сделать ваши покупки выгодными и открыть для себя удивительный мир подарков! Начните прямо сейчас!