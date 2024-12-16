MegaPay: "Плати одним касанием и открой для себя Таиланд с MEGA ЭЛКАРТ!"

MegaPay и ЗАО "МПЦ" объявляют о запуске масштабной акции для всех пользователей виртуальной карты MEGA ЭЛКАРТ! С 16 декабря 2024 года по 16 марта 2025 года совершайте безналичные операции по платежным картам "MEGA ЭЛКАРТ", посредством бесконтактной оплаты через ЭЛКАРТ Pay в POS-терминалах и оплаты товаров и услуг через NFC-стикеры, кольца или браслеты, и получите шанс выиграть ценные призы, включая главную награду – путешествие в Таиланд на двоих.
Что такое "ЭЛКАРТ Pay"?
ЭЛКАРТ Pay – это система бесконтактных платежей, которая позволяет совершать финансовые операции картой ЭЛКАРТ с помощью устройств, поддерживающих технологию NFC (например, смартфонов, NFC-стикеров, браслетов или колец). С помощью ЭЛКАРТ Pay пользователи могут быстро оплачивать товары и услуги в магазинах, просто поднеся устройство к терминалу, поддерживающему эту технологию. Эта система обеспечит удобство, безопасность и скорость платежей.
Как стать участником акции?
1. Открыть виртуальную карту "MEGA ЭЛКАРТ" банка-эмитента ОАО "Айыл Банк" в приложении MegaPay.
2. Оплачивать покупки и услуги одним касанием через:
Как открыть виртуальную карту MEGA ЭЛКАРТ, настроить NFC-оплату с помощью ЭЛКАРТ Pay и как активировать NFC-устройство можно узнать здесь.
Акция пройдет в три промежуточных этапа и завершается главным розыгрышем:
Главный этап с 16 декабря 2024 года по 16 марта 2025 года: Победитель получит тур на двоих в солнечный Таиланд! Финальный приз достанется самому активному участнику, совершившему в течение всего периода Акции наибольший объем платежей в совокупности с их максимальным количеством.
Как выбираются победители?
Каждый месяц награждаются сразу четыре участника:
Также, есть прекрасный подарок от MegaPay – платежные стикеры NFC, которые можно получить в следующих ЦПО MEGA:
Чтобы получить стикер обратитесь в указанные офисы MEGA с паспортом. Поспешите – количество ограничено!
Не упустите возможность сделать ваши покупки выгодными и открыть для себя удивительный мир подарков! Начните прямо сейчас!